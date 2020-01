La Orotava inicia una campaña sobre los derechos de los consumidores

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de La Orotava acaba de iniciar una campaña que recuerda los derechos de los consumidores ante las rebajas.

"La campaña de descuentos comienza en los comercios, un período donde se pueden encontrar importantes ofertas para ahorrar en los bolsillos, pero también, para seguir teniendo en cuenta los derechos de los consumidores. Y es que, aunque a partir de ahora, los precios bajan, la legalidad debe ser la misma", advierte la OMIC.

La Concejalía de Consumo de la administración villera coordina una campaña con consejos para que los vecinos del municipio "disfruten de unas compras con moderación y sin engaños ni abusos". Para ello se ha difundido un vídeo informativo en las redes sociales grabado en los establecimientos del municipio y en el que se aportan distintos consejos dirigidos a las compras.

Evitar caer en la trampa del consumo impulsivo es una de las principales advertencias del Consistorio orotavense. La concejala del área, Candelaria García (CC), explica que "durante este periodo es normal dejarse llevar por el consumismo, por lo que es importante pensar antes de ir a comprar si realmente necesitamos esos productos. Una buena idea es reflexionar previamente sobre nuestras necesidades".

"Ni los derechos ni la calidad ni las condiciones de los productos deben verse afectadas tampoco en la campaña de rebajas. Comprobar que los productos no tienen taras ni estén deteriorados es fundamental para no ser el blanco de estafas y engaños", señala la concejala, quien insiste en que también hay que asegurarse de que los servicios o productos "no sean de temporadas pasadas".

Otra recomendación tiene que ver con el etiquetado. El Ayuntamiento villero recuerda que la etiqueta o precios de un producto o bien rebajado debe indicar de manera clara el precio habitual y el rebajado. Además, "la garantía y el servicio postventa debe ser el mismo durante las rebajas que fuera de ese periodo", detalla la concejala.