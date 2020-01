El primer canario de 2020 nace en Tenerife

Mientras algunos esperan el Sorteo del Niño del próximo lunes confiados en recuperar al menos la inversión que hicieron en la Lotería de Navidad, y que casi pasó de largo por el Archipiélago, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) celebraban ayer que les había tocado el Niño. Con nombre, peso y padres. Pedro, hijo de Baneza Barba y Christiam Arque, nació a las 00:15 horas del 1 de enero, convirtiéndose en el primer bebé nacido en Canarias. Pesó 3,310 kilos en un parto natural, aunque se lo tomó con calma, pues la madre se cumplió el 19 de diciembre pero él prefirió elegir año.

Es un niño deseado, y no solo porque la madre, primeriza, se había cumplido el pasado 19 de diciembre. En la última semana y media estaba con continuos controles y hasta le advirtieron que el pasado lunes le iban a inducir el parto si antes no se producía. Y al final no fue preciso porque comenzaron las contracciones y los médicos decidieron esperar.

Este matrimonio que reside desde hace poco en San Juan de la Rambla -recién casados, el 15 de junio de 2019, comenzaron a vivir en Icod de los Vinos hasta que cambiaron de domicilio meses atrás- despidió el año en el paritorio. Mientras Baneza Barba aguantaba las contracciones y esperaba la buena nueva, Christiam Arque hizo un alto para tomarse las uvas con el equipo médico. "Pudimos seguir las campanadas porque alguien desde otra sala las iba contando", agradece Christiam. "En ese momento entraron las enfermeras; unas con gorritos de Papá Noel, algunas con unas gafas con las letras de Happy new year, y nos felicitaron el año". Quince minutos después había llegado el 2020... y también Pedro. "Ha sido impresionante el trato del equipo médico. Quiero agradecer el apoyo y la ayuda de la ginecóloga y de la matrona, que me transmitieron fuerzas para que viniera Pedro. Antes de la medianoche me dijeron que ya estaba colocadito y estuvieron a mi lado. Mientras una me hablaba, otra me ayudaba a levantarme, también el matrón y una enfermera que nos asistieron al parto", precisa Baneza Barba.

El acontecimiento para la familia de Baneza y Christiam encontró su reflejo en el pasillo de la cuarta planta (Maternidad) del HUC. Al mediodía de ayer, los medios de comunicación -en tres tandas, primero gráficos; luego televisiones y en tercer lugar, prensa escrita- se dieron cita en la habitación del primer canario nacido en 2020. Junto a la puerta de la habitación 418, una guía práctica con los consejos para inscribir a los neonatos, mientras el personal que acudía al cambio de turno o las visitas de la planta celebraban que "aquí está el niño del año".

El tinerfeño Pedro Arque Barba es el primer niño nacido en Canarias, una ruta que continuó la cigüeña luego hasta Gran Canaria, con una curiosidad. La primera recién nacida vio al mundo en su domicilio familiar, a las 1:10 horas y con un peso de 2,910 gramos, y luego fue trasladada junto a su madre al Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil.

Dos minutos después, a las 1:12 horas, llegó por parto natural el primer niño de Fuerteventura, que pesó 2,875 gramos.

En Lanzarote, el primer bebé del nuevo año nació, por cesárea, a las 2:13 horas en el Hospital Doctor José Molina Rosa, un niño que pesó 3,670 kilos, el mayor de los primerizos del 2020.

El primer nacimiento de 2020 del Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz, se hizo esperar hasta las cinco de la madrugada, cuando vino al mundo una niña que pesó 3 kilos y 210 gramos. El paritorio del Hospital Insular de La Palma se abrió para recibir a las 18:15 horas al primer bebé de la Isla Bonita en 2020, que pesó 3,340 gramos.

Al cierre de la presente edición en el Hospital de La Gomera se esperaba un parto aunque no inminente, si bien en El Hierro no se tenía preveía la visita de la cigüeña, con lo que el primer herreño, y hasta gomero, podría llegar algún día después de comenzar 2020.