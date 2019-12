Torres anuncia un nuevo instituto en Aarona para descongestionar el de Cabo Blanco

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, realizó ayer un doble anuncio educativo en Arona: un nuevo instituto en las medianías -con el que se busca descongestionar el de Cabo Blanco- y el compromiso de intentar solventar con la mayor premura los problemas que afectan a la construcción del instituto de educación secundaria (IES) de Parque La Reina, que viene a sustituir a los módulos provisionales que se construyeron en Guaza quince años atrás.

Torres se pronunció sobre estas infraestructuras durante su primera visita institucional al municipio, la única en 20 años que, con carácter oficial, efectúa un presidente autonómico a Arona, según indicaron desde el Ayuntamiento. Esta abre, además, una ronda con los alcaldes canarios, según apuntó el mandatario regional en declaraciones a los medios junto al inconcluso centro que se construye en Parque La Reina.

Sobre esa última instalación, el político socialista explicó que se encuentra al 40% y que ha habido "dificultades" que han frenado los trabajos. Y prosiguió: "La empresa alega modificaciones de proyectos y pide algunas actuaciones, cuando, realmente, aceptó las condiciones que estaban en los pliegos; nosotros queremos llegar a un acuerdo amistoso para que las obras puedan continuar". En caso de que eso último no sea posible -cuentan de plazo hasta el 12 de enero-, se adoptarán las "decisiones oportunas" para que las actuaciones culminen. "Tenían que estar terminadas en enero de 2020; obviamente no se va a cumplir con ese plazo, pero queremos que estén finalizadas cuanto antes, dentro del año 2020", añadió Ángel Víctor Torres, que también pudo abordar estas demoras con varios miembros de la asociación de madres y padres de alumnos del centro docente, a los que, entre otras cosas, les detalló que es la misma compañía por la que se está esperando para dos espacios educativos más, uno ubicado en Tenerife y otro en Gran Canaria.

Por su parte, el alcalde aronero, José Julián Mena, dio cuenta del proyecto del nuevo centro en las medianías de Arona, de la autopista hacia arriba. Se trata de una infraestructura que fue planteada en el mandato anterior por el regidor local ante la "situación de saturación" que presenta el de Cabo Blanco por el importante incremento poblacional, recordaron desde el Consistorio.

Así las cosas, Mena avanzó en el encuentro con la comunidad educativa de Cabo Blanco que el Ayuntamiento ya tiene localizados tres terrenos para ceder al Gobierno y que este proceda a su construcción a lo largo de 2020, "un proyecto que ya se encuentra presupuestado y dentro de los nueve millones de euros en inversión que el Ejecutivo tiene previsto destinar a Arona, según anunció el presidente", recoge la nota del Consistorio.

No obstante, los dirigentes local y regional no solo hablaron este viernes de educación. "El alcalde lo que me plantea es la realidad de Arona, uno de los municipios con más población de Canarias, con más de 100.000 habitantes, y que demanda infraestructuras", manifestó. "Por eso es una muy buena noticia el cierre del anillo insular y las obras que se están ejecutando", continuó Torres, que celebró la "feliz noticia" de "salvar" la declaración de impacto ambiental del anillo insular de Tenerife, la actuación en marcha con una inversión económica "más importante de todo el país".

En cuanto a la ampliación de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Rasca, la intención del Ayuntamiento es preservar una zona de gran valor medioambiental y arqueológico ampliando la actual superficie protegida en un 80%, pasando de las 312,78 hectáreas a las 564,10. Esta es una petición que le ha formulado el Consistorio al Gobierno de Canarias. "Es una apuesta de compromiso de este municipio justamente con el medio ambiente", apuntó José Julián Mena.

"Hemos hablado de acciones necesarias", expuso sobre la visita de ayer el regidor local. "La Comarca ha evolucionado; es un área metropolitana en el Sur de Tenerife", defendió ante los medios de comunicación en el transcurso de un encuentro en el que Ángel Víctor Torres también estuvo en el salón de plenos del Ayuntamiento reunido con miembros de la corporación, firmó en el libro de honor municipal y, sobre todo, dejó unos compromisos cuya ejecución supondrá un avance importante para Arona.