La red de Tenerife es la más vulnerable a estos fenómenos

La disposición de la red de transporte de electricidad en Tenerife hace que la isla sea la más vulnerable del Archipiélago a este tipo de eventos meteorológicos espaciales. Como afirma el estudio realizado por el grupo de investigación, su configuración en bucle cerrado puede haber provocado que solo esta isla se haya visto influenciada por esta perturbación en el campo electromagnético tan cercano a la Tierra. Y es que, según Cid, "en redes más ramificadas las corrientes inducidas se pueden dispersar y no causar daños".

Red Eléctrica de España (REE), empresa que opera el sistema eléctrico y gestiona la red de transporte, optó ayer por la prudencia a la hora de evaluar la posibilidad de que una tormenta geomagnética provocase el cero energético. "No hay opinión de momento", indicaron fuentes de la compañía al ser consultadas por este periódico. REE recuerda que hay "un procedimiento abierto" dirigido a esclarecer las causas del gran apagón, y que hasta que no concluya "no se podrá conocer con exactitud lo que ha ocurrido". Sin embargo, el director de Operación de Red Eléctrica, Tomás Domínguez, avanzó al diario El País sus dudas acerca de que la perturbación magnética originada por el Sol durante los días del suceso pueda explicarlo.

"Todos los incidentes conocidos relacionados con tormentas solares se han producido en latitudes mucho más altas y en países con redes de transporte muy extensas y poco malladas, ya que se une el efecto mayor de las tormentas solares en las zonas cercanas a los polos junto con la existencia de anillos grandes de la red eléctrica que hace que se induzcan fuertes sobretensiones que pueden hacer fallar los equipos de la red de transporte. Ninguna de esas dos circunstancias se da en Canarias", apuntó Domínguez, en declaraciones al rotativo nacional. Aun así, el directivo aseguró que la compañía permanecerá "atenta a cualquier información adicional" que pudiera contribuir a encontrar los motivos del apagón de Tenerife. En un primer momento, REE atribuyó el incidente a la combinación entre un fallo "fortuito" y a "otros factores desencadenantes" todavía por determinar.