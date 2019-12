El Gobierno insular busca parcelas para construir nuevas viviendas sociales

El Cabildo de Tenerife busca parcelas que puedan ser utilizadas para construir vivienda pública. La Corporación insular responde así al llamamiento lanzado recientemente por el Gobierno de Canarias para que tanto otras administraciones públicas como el sector privado localicen suelo que pueda albergar nuevas promociones sociales y así poder paliar uno de los mayores problemas que tiene en la actualidad no solo la Isla, sino todo el Archipiélago: la dificultad para acceder a una vivienda.

Así lo confirma el consejero insular de Vivienda y Cooperación Municipal, Zebenzuí Chinea, que asegura que el Cabildo ya ha comenzado a hacer ese diagnóstico. "Estamos haciendo esa planificación de forma conjunta con los ayuntamientos para valorar esos suelos y determinar en qué condiciones están para poder cederlos y generar esas intervenciones", explica.

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, anunció recientemente su intención de llegar a un pacto social y político para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, detalló que el Gobierno de Canarias tiene suelo y recursos económicos para que en los próximos cuatro años se construyan unas 2.200 viviendas públicas, una cifra que podría aumentar de forma considerable si se suman ayuntamientos, cabildos y el sector privado.

Chinea valora la puesta en marcha de este pacto ya que facilitar el acceso a la vivienda "es una necesidad rotunda de la Isla". Por eso, afirmó que el Cabildo se sumará a ese trabajo coordinado con el resto de administraciones para desarrollar proyectos que vayan en esa misma línea.

Para el consejero responsable de este área en la Institución insular se trata de un problema "que no tiene una única solución" sino que necesita "una plan estratégico que marque las actuaciones en distintos ámbitos". Bajo su punto de vista, no tienen las mismas circunstancias las personas en situación de vulnerabilidad, los jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda o aquellos funcionarios o profesionales cualificados que no encuentran un piso en determinadas zonas por el alza de los alquileres. "No hay una receta única, hay que desgranar muy detalladamente cada medida con sus acciones correspondientes", expresó.

Por eso, valora el pacto social propuesto por el Gobierno de Canarias que se compone de seis ejes y que tratará de aglutinar también a entidades privadas como las constructoras o los bancos, propietarios de una gran cantidad de viviendas vacías en la Isla. "Es el momento de hacerlo y creo que el sector privado también podrá estar interesado en sumarse a él", comentó.

Para Chinea la manera de poner solución a las dificultades de acceso a la vivienda en la Isla tiene que ser con ideas que sean trasversales y no solo con la construcción de nuevos edificios. Bajo su punto de vista, el desarrollo de ciertas infraestructuras como las carreteras puede potenciar núcleos y comarcas de Tenerife que ahora mismo están perdiendo población y que cuentan con una buena parte de sus viviendas vacías. El responsable pone como ejemplo Vilaflor, "que está a 20 minutos de Los Cristianos, que tiene casas vacías, y que además ofrece una calidad de vida inmejorable" o también Santiago del Teide que con el cierre del Anillo insular puede convertirse en un núcleo donde sea muy atractivo alquilar o comprar.

Para él se tienen que potenciar estos lugares "haciendo un análisis de lo que nos ofrecen", para no concentrar poblaciones en grandes núcleos y "que exista un mayor equilibrio territorial".

Por eso, apuesta no solo por implementar ayudas sociales sino por acordar un amplio abanico de medidas que den respuesta a cada situación.

De hecho, el pacto social y político propuesto por Franquis incluye medidas para garantizar el acceso al alquiler, con la agilización de los trámites para conceder ayudas y la creación de un banco de viviendas públicas en régimen de arrendamiento. También prevé la construcción de al menos 2.000 viviendas y fórmulas para poner en el mercado las viviendas que en la actualidad pertenecen a grandes propietarios y que están vacías. También están previstas ayudas para los colectivos más vulnerables y para la rehabilitación de viviendas.

En cuanto a este último punto, Chinea detalló que el Cabildo seguirá colaborando con los planes de rehabilitación de viviendas que ya están en marcha. En este sentido, desmintió que los fondos se vayan a reducir un 31% como ha denunciado la oposición y concreta que para el próximo año incluso han aumentado en un millón de euros.

"Entendemos que esto también debe formar parte de la estrategia para garantizar el acceso a la vivienda, ya que es un trabajo de previsión, para que estas edificaciones sigan siendo dignas", concretó. El Cabildo financia de manera conjunta con los ayuntamientos estas actuaciones que van dirigidas a vecinos que no pueden hacer frente a las rehabilitaciones o adaptaciones que necesitan sus viviendas.