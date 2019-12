Cristina Pedroche se relaja en Tenerife esta Navidad

Cristina Pedroche ha elegido Tenerife para disfrutar de unos días de descanso antes de darle la bienvenida al nuevo año. La joven presentadora ha subido una foto a su cuenta de Instagram en la que desea "¡Feliz Navidad a todos! Este es el instante en el que me doy cuenta de que queda solo una semana para Nochevieja. Nerviossssssss".



Este será el cuarto año consecutivo que Pedroche dará las campanadas en Antena 3 y lo volverá a hacer junto a Alberto Chicote. Como ya es habitual, son muchos los que están a la espera de que empiece este programa especial para ver qué vestido utiliza la joven presentadora en esta ocasión. Por el momento, lo único que se sabe sobre el modelo que lucirá es que "es muy sofisticado, elegante y muy fino, pero es muy Pedroche. Yo creo que cuando lo veáis vais a flipar, porque ya lo dije este año o triunfo o me hundo, entonces lo mismo pues es el último año", avanzó la madrileña el día en el que inauguró su figura de cera en el Museo de Cera de Madrid.



"Es un concepto muy top y rompedor. Si nunca nadie había dado las Campanadas con los anteriores vestidos, este año ni de locos. Es muy fuerte. Pero es que tampoco quiero hablar más porque si no desde 'Atresmedia' me van a pedir fotos y no quiero mandárselas. Quiero que se sorprendan también", y añade: "Cada vez me meto más en más líos. Y cada vez tengo más nervios porque digo lo entenderá la gente, les gustará porque a ver las críticas malas ya sé que las habrá pero también necesito las críticas buenas, qué les parecerá a mis padres...". Y es que los padres de Cristina solo fueron a una prueba del vestido y ya le avisaron de lo que iba a suceder: "La última vez que fui a la prueba me llevé a mis padres y estaban callados y cuando salí me dijo mi madre: ' ¿Pero con todos los vestidos bonitos que hay y tú tienes que ir así?' Y mi padre 'la vas a liar este año', yo ¿otro más? Es que me da igual. Yo creo que es un concepto único, hay mucha moda detrás, me dejo aconsejar mucho por Josie", aseguró Pedroche.