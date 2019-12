El Cabildo encarga un informe jurídico por el aterrizaje en el Estadio de los Reyes

El Cabildo ha encargado a la Asesoría Jurídica un informe sobre la autorización formulada por el Ayuntamiento de Santa Cruz para que este próximo 5 de enero, y tras nueve años sin hacerlo, el helicóptero de los Reyes Magos de Oriente vuelva a aterrizar en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Y lo ha hecho a petición del expresidente de la Corporación insular, ahora consejero en la oposición, el nacionalista Carlos Alonso, que ha solicitado que se analicen las responsabilidades del Cabildo respecto a este aterrizaje "en caso de que pase algo", pues la instalación deportiva pertenece a la Corporación insular.

El Consistorio chicharrero ha mostrado su sorpresa ante el encargo de este informe jurídico, pues no entiende "cuál es la finalidad del mismo". El edil de Fiestas, el socialista Andrés Martín, ha manifestado que ya el Ayuntamiento ha presentado toda la documentación técnica requerida, los planes de protección y de seguridad correspondientes, y todos los permisos necesarios para que el helicóptero pueda aterrizar en el Estadio, entre los que se encuentra el de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Asimismo, la Corporación local dispone del informe de seguridad y riesgo relativo al citado evento aprobado.

Tanto es así, que desde el Ayuntamiento se esperaba que la autorización recibiese el visto bueno del Cabildo desde la semana pasada. Sin embargo, el jueves, la Comisión Especial del área de Empleo, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Deportes de la Corporación insular decidió dejar sobre la mesa, "para un estudio más detallado", la autorización del "uso del Heliodoro Rodríguez López a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz para la celebración del acto de recibimiento de los Reyes Magos, vista la solicitud planteada por el grupo Coalición Canaria acerca de recabar informe emitido por la Asesoría Jurídica relativo a las responsabilidades del Cabildo" por el aterrizaje de un helicóptero en el Estadio.

Desde el Ayuntamiento se quiere dejar claro que "la seguridad nunca fue el motivo por el que el helicóptero de los Reyes Magos dejó de aterrizar en el Heliodoro Rodríguez López". "Cuando lo hacía, era el helicóptero del 112 el que se encargaba de la maniobra, hasta que dejó de hacerlo hace nueve años. Entonces, fue el Ejército el que tomó el relevo. Lo que ocurre es que en sus helicópteros no pueden subirse civiles, solo militares. Hemos conseguido a una empresa privada que se encargará de traer a los Reyes, que está especializada en estos eventos. No entendemos por qué se pide ahora este informe. Pero si no lo conseguimos este año, será el próximo", manifiestan fuentes municipales.