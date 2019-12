Fasnia y Los Silos son los municipios con más población mayor de 65 años

Tenerife se hace mayor. La Isla no escapa de la tendencia nacional que incrementa cada año que pasa el porcentaje de la población que representan los mayores de 65 años. Los tinerfeños que superan esta edad suponen ya el 15% del total de residentes. Una inclinación que está lejos de cambiar, ya que la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen que la diferencia se incremente. Sin embargo, la situación no es igual en todos los municipios y Los Silos y Fasnia son las localidades que presentan un mayor porcentaje de personas mayores en sus padrones. En concreto, uno de cada cinco de sus vecinos supera los 65 años.

El índice de envejecimiento es el indicador más utilizado para estudiar como las poblaciones se hacen cada vez más mayores. De esta manera, el indicador es una proporción del número de personas de más de 65 años respecto a la población global. De esta manera, según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Canarias (Istac) además de Los Silos y Fasnia, los municipios de la Isla en los que los porcentajes de población mayor superan el 20% son Garachico (23%), Buenavista del Norte (23%), Puerto de la Cruz (23%), La Guancha (20%), Icod de los Vinos (20%), San Juan de la Rambla (20%), El Tanque (20%) y Vilaflor (21%). De esta manera, en un total de siete localidades los mayores de 65 representan ya uno de cada cinco de sus vecinos.

A pesar de que la situación es diferente según la zona, la tendencia es igual para toda la Isla. El índice de envejecimiento ha crecido en 28 de los 31 municipios en los últimos diez años. Sin embargo, las localidades donde más se ha incrementado este colectivo respecto a hace una década están ubicadas en el norte de la Isla. San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos han aumentado en cinco puntos el porcentaje que representan los mayores de 65 años en el total de su población. Además, en ambos casos este colectivo ha pasado de ser el 15% de sus vecinos a alcanzar el 20%.



Las excepciones

Solo escapan de esta tendencia al alza en este indicador Santiago del Teide y Arafo. El primero ha experimentado en los últimos diez años una reducción de cinco puntos de la población que supera los 65 años, pasando del 24% que registró en 2008 al 19% del año pasado. En el caso de Arafo este colectivo pasa de representar el 18% a ser el 17%. Una tercera localidad tinerfeña, La Matanza de Acentejo, ha mantenido el mismo porcentaje si se compara con el que registró hace diez años y su población mayor se sigue situando en el 14% del total.

Ningún indicador hace pensar en que esta tendencia vaya a dar un giro en los próximos años, sino todo lo contrario, se trata de un fenómeno que irá a más. La caída de la natalidad, que se ha acentuado con la llegada de la crisis económica, unida al aumento de la esperanza de vida, derivada de los avances sanitarios, hace que cada vez la diferencia entre la población más joven y la más mayor sea más elevada.



Unas ganan, otras pierden

En la Isla ocurre otro factor importante que acentúa todavía más la diferencia entre los municipios: mientras que unas localidades ganan población otras la pierden, lo que hace que en algunas comarcas la presencia de población mayor de 65 años no sea tan acusada como en otras.

De esta manera, los municipios en los que la población mayor representa un menor porcentaje y son por lo tanto los más jóvenes de la Isla se corresponden también con los que los últimos años han recibido a vecinos procedentes de otras partes de la Isla o incluso del extranjero. Varios de ellos se ubican en la comarca sur, foco de la creación de empleo en varios sectores como el turístico en los últimos años. San Miguel, Granadilla, Arona o Adeje cuentan con unos porcentajes de población mayor que no llega al 12%, según los datos del Istac.

Tampoco es demasiado alto en la capital tinerfeña o La Laguna, que también se han beneficiado de esta tendencia. En concreto, en Santa Cruz los vecinos que ya soplan más de 65 velas representan al 18% de su población y supera mínimamente el 15% en el caso de Aguere. Si se tienen en cuenta el indicador que evalúa la edad media de los habitantes, en Tenerife ha pasado de los 37 a los 41 años en apenas una década. El municipio que registra una edad media más elevada entre sus vecinos es Fasnia, donde sus residentes soplaron de media 47 velas en 2018. Este indicador alcanza también los 46 años en Buenavista, Garachico, Puerto de la Cruz y Los Silos.

Las localidades tinerfeñas con la edad media más baja de la Isla son de nuevo Granadilla y San Miguel de Abona, donde la edad más repetida es de 37 años. Sin embargo, son muy pocos los municipios cuya población no supera de media la barrera de los 40 años. Además de los dos anteriores, solo Adeje y Arona, con 38,2 y 38,9 respectivamente, no alcanzan esa cifra en este indicador. Esta estadística sí que aumenta de manera unánime en los 31 municipios de la Isla desde 2008, aunque de nuevo el incremento no es igual en cada una de las localidades.



Edad media

Aquellas localidades en las que la subida de este indicador ha sido más importante han sumado casi diez años a la edad media de sus habitantes en tan solo una década. Este es el caso de San Juan de la Rambla y Puerto de la Cruz, donde ha pasado de 39 a 48 en el primer caso y de 44 a 53 en el segundo.