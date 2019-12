El pleno solicita al Gobierno canario un nuevo centro de salud en La Esperanza

El pleno del Ayuntamiento de El Rosario aprobó ayer solicitar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias el inicio de la construcción de un nuevo centro de salud en La Esperanza. Esta iniciativa, motivada por el deterioro y carencias que presenta el actual, salió adelante por unanimidad, aunque el punto generó un choque entre Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) y el Partido Socialista (PSOE).

"El centro cuenta con innumerables deficiencias que afectan al servicio que reciben los 4.195 usuarios adultos y los 390 de pediatría que están destinados a una atención primaria en esas instalaciones", expuso la primera teniente de alcalde, Sara Cabello (IR-Verdes). "Desde la falta de accesibilidad a la carencia de acondicionamiento general del centro, pasando por los insuficientes servicios esenciales como el saneamiento.

Todo esto, junto con la demora de más de una década, hacen que la obra del centro de salud de La Esperanza deba ser prioritaria para el Gobierno de Canarias", sostuvo.

Cabello lamentó este jueves que el Ejecutivo autonómico no haya incorporado consignación presupuestaria para esta actuación en las cuentas de 2020. A continuación tomó la palabra el líder del PSOE, José Antonio Estévez, que dijo no entender por qué no habían acudido a otros partidos con presencia supramunicipal.