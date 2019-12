El pleno solicita al Gobierno canario un nuevo centro de salud en La Esperanza

Domingo Ramos

El pleno del Ayuntamiento de El Rosario aprobó ayer solicitar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias el inicio de la construcción de un nuevo centro de salud en La Esperanza. Esta iniciativa, motivada por el deterioro y carencias que presenta el actual, salió adelante por unanimidad, aunque el punto generó un choque entre Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) y el Partido Socialista (PSOE).

"El centro cuenta con innumerables deficiencias que afectan al servicio que reciben los 4.195 usuarios adultos y los 390 de pediatría que están destinados a una atención primaria en esas instalaciones", expuso la primera teniente de alcalde, Sara Cabello (IR-Verdes). "Desde la falta de accesibilidad a la carencia de acondicionamiento general del centro, pasando por los insuficientes servicios esenciales como el saneamiento. Todo esto, junto con la demora de más de una década, hacen que la obra de construcción de un centro de salud de La Esperanza deba ser prioritaria para el Gobierno de Canarias", sostuvo.

Cabello, que ya se había manifestado sobre el asunto en las semanas previas al debate, lamentó este jueves que el Ejecutivo autonómico no haya incorporado consignación presupuestaria para esta actuación en las cuentas de 2020. A continuación tomó la palabra el líder del PSOE, José Antonio Estévez, que dijo no entender por qué no habían acudido a otros partidos con presencia supramunicipal -al ser Iniciativa por El Rosario-Verdes una organización local- para solventar la situación. Y anunció: "Usted podrá hablar con la consejera el día 23 a las 10:00 horas". En su siguiente turno de palabra, Cabello señaló que, pese a haberle escrito, no había obtenido respuesta. Asimismo, se refirió a la preocupación que, en contraste con la situación actual, la misma representante socialista -Teresa Cruz Oval- había mostrado en etapas anteriores por la construcción de este nuevo espacio.

El alcalde, Escolástico Gil, se expresó en un tono más duro: "Nunca había pasado que se llamara a una consejera del Gobierno y que me mandara a un intermediario con un recado para darme una fecha". A renglón seguido consideró que lo ocurrido supone "una falta de respecto institucional".

Por lo demás, el pleno se desarrolló con una convulsión menor a los anteriores, así como con un nuevo concejal, Pedro Trujillo (CC), que tomó posesión al comienzo de la sesión y que entra tras la renuncia de Yurena Peña y de su sustituto a priori, Manuel Díaz Bacallado, que optó por no asumir el acta. Trujillo defendió el diálogo y tendió la mano al gobierno local. "El nexo común debe ser procurar una mejor calidad de vida a los vecinos", afirmó.

Otros de los puntos destacados fueron la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria en el Municipio de El Rosario y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de El Rosario. Ambas salieron adelante con un respaldo unánime de los ediles presentes ayer.