Añaza: "Un problema serio heredado"

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aseguró ayer que en el barrio de Añaza han "heredado" un problema "serio" al que se busca una solución "definitiva", y reiteró que no habrá desahucios. En este sentido, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, recalcó que el problema se ha producido porque los anteriores responsables del Ejecutivo regional (Coalición Canaria) y el anterior grupo de Gobierno municipal (CC y PP) diseñaron mal la adquisición de viviendas al utilizar una promoción privada, ya que ahora han subido los alquileres para los vecinos. Hernández incidió en que no habrá lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad, y señaló que la respuesta tiene que darse de forma "individualizada". Recordó que el Ayuntamiento da ayudas para el alquiler a las familias con pocos recursos, pero para ello tienen que cerrar antes el alquiler con la empresa pública Visocan, algo para lo que tienen "dificultades". A su juicio, esta situación se produce porque las cosas se hicieron "de aquella manera, con prisas, sin analizar el perfil de cada unidad familiar". La alcaldesa pidió "tranquilidad" a los afectados y sostuvo que no habrá desahucios de familias que necesiten ayuda para pagar el alquiler, ya que el Consistorio y el Gobierno regional "asumen su responsabilidad".