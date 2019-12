Los Realejos desarrolla una campaña por igualdad y contra la violencia de género

Con la flor del "me quiere, no me quiere" inserta en unas señales de tráfico ficticias, la localidad quiere alertar a la sociedad de la importancia de saber detectar a tiempo las conductas que suponen un peligro.

El Ayuntamiento de Los Realejos y los jóvenes del municipio han puesto en marcha una campaña por la igualdad y contra la violencia de género que utiliza el recurso de deshojar la margarita para crear conciencia sobre las diferentes formas de malos tratos y los conceptos erróneos vinculados a las relaciones sentimentales. Con la flor del "me quiere, no me quiere" inserta en unas señales de tráfico ficticias, la localidad quiere alertar a la sociedad de la importancia de saber detectar a tiempo las conductas que suponen un peligro.

Esta campaña surgió en el año 2016 en un encuentro anual que organizó la Casa de la Juventud en el albergue de Bolico, en Buenavista del Norte. Hace tres años, el grupo de jóvenes que asistió a ese foro de convivencia, debate y planificación dio origen a una campaña que usa el símbolo amoroso de la margarita para unirlo al triángulo de fondo blanco y borde rojo que alerta de peligros, o al círculo azul de las señales de obligación, en este caso de tipo ética y moral.

Entre las señales o mensajes de peligro, que responden a la pregunta de "¿por qué no me quiere?", los jóvenes realejeros ponen el foco en comportamientos como "se ríe de mí", "me controla", "me utiliza", "me hace sentir mal por mi físico", "me humilla", "me pega", "no respeta mis amistades" o "me chantajea".

Las señales positivas, con fondo azul, que darían respuesta a la pregunta de "¿por qué me quiere?", serían, según este grupo de jóvenes realejeros: "nos escuchamos", "me muestra afecto", "no hay celos", "se fija en lo positivo", "no me guarda rencor", "me acepta", "hay cariño mutuo" o "se preocupa por mi bienestar".

Diego González, que ayer ejerció de portavoz de los jóvenes promotores de la iniciativa, señaló, junto al alcalde, Manuel Domínguez (PP), y el edil de Juventud, José David Cabrera (PP), que los mensajes de la campaña "son ideas de los jóvenes expresadas a través de una dinámica de trabajo en común entre chicos y chicas del municipio que, al analizar nuestras propias relaciones sociales y las de nuestro entorno, vimos claros ejemplos de lo bueno y de lo malo respecto a la igualdad".

La campaña ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no me quiere? estará presente en 10.000 posavasos que se repartirán por bares y cafeterías del municipio; redes sociales; cartelería; camisetas, y ocho señales en los cuatro institutos de la localidad, donde se impartirán también unidades didácticas.