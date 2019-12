Empresas ilegales hacen peligrar la práctica del parapente en Tenerife

Parapentistas profesionales de la Isla exigen que haya un mayor control de esta actividad para evitar que se sucedan accidentes como los que han ocurrido en las últimas semanas.

Tal y como adelantó ante los micrófonos de Radio Club Tenerife, Afonso apunta que el parapente es "una actividad arriesgada" que en los últimos años se ha promocionado mucho como un reclamo turístico más de Tenerife, por lo que su práctica ha aumentado mucho, sobre todo en la comarca sur.

Sin embargo, tal y como asegura este profesional este incremento no ha ido aparejado en algunas ocasiones de unas óptimas condiciones de seguridad, sobre todo en aquellos vuelos que se realizan en tándem, es decir, con dos plazas, una ocupada por el turista y otra para el parapentista experimentado.

Afonso diferencia esta práctica de la de que aquellos visitantes con algo de práctica que visitan la Isla para volar con su propio equipo. Una modalidad que tampoco está exenta de riesgos, ya que la falta de asesoramiento les puede jugar una mala pasada que tenga fatales consecuencias. "Se asesoran con empresas no profesionales y si no cuentan con toda la información acaban volando en situaciones en las que no es recomendable y es entonces cuando ocurren los accidentes", detalla.

De esta manera, en las últimas semanas en la Isla se han sucedido varios accidentes en los que han fallecido dos personas y otra ha resultado herida. Esta misma semana, el pasado día 10, un hombre falleció al sufrir una caída cuando practicaba parapente en la zona de Taucho, en la parte alta del municipio de Adeje. Un día después, otra persona de 58 años resultó herida tras sufrir también una caída en la zona de Ifonche, en la misma localidad. Casi un mes antes, otro varón de 60 años y de nacionalidad francesa perdió la vida al sufrir un accidente mientras practicaba esta actividad en el sur de la Isla.

En este sentido, Afonso solicita que se incrementen los controles para poder realizar esta actividad y que se exija la titulación pertinente para ofrecer vuelos a turistas y a los propios residentes, ya que se trata de una experiencia que en los últimos años también se ha puesto de moda como regalo a amigos o familiares.

El profesional explica que lo que está ocurriendo en estos momentos en la Isla es similar a que "hubiera taxistas trabajando sin carné de conducir o guaguas circulando sin seguro" y apunta que tiene conocimiento de que algunas empresas después de sufrir un accidente, han dejado a los clientes en un centro sanitario y se han marchado al no disponer de todos los permisos.

Afonso asegura que las empresas del sector que no cumplen toda la normativa "son mayoría" y expone que en los últimos años "se ha corrido la voz" de la falta de control que existe en la Isla "y han llegado hasta aquí personas sin licencia que no pueden trabajar en otro sitio y que aquí lo están haciendo".

El presidente de esta asociación señala que en varias ocasiones ha puesto en conocimiento de las administraciones competentes esta situación y no ha recibido ninguna respuesta. "No se hacen inspecciones y sería fácil detectar a las empresas que están incumpliendo porque cada día trabajan en las mismas zonas", argumenta.

En Adeje, la localidad donde él mismo desarrolla la actividad y que asegura aglutina la mayor parte de los vuelos en parapente que se realizan en la Isla, "no contamos con ningún lugar habilitado para despegar y tampoco tenemos autorización para aterrizar".

Además, añade que actualmente los interesados en practicar esta actividad en la Isla no tienen a su disposición la información suficiente para poder escoger una empresa que cuente con todas las garantías. "No tenemos ningún distintivo que nos acredite a los que sí estamos cumpliendo las normas", expone. De esta manera, "cualquiera puede ofrecer por internet este servicio como se está haciendo".

Afonso lamenta que los accidentes que se producen en la Isla sean "publicidad negativa" para el sector, ya que perjudican a los profesionales que sí cuentan con todas las garantías. "Estoy cansado de que me repitan que ha habido otro accidente", apunta.

De esta manera, el presidente de la asociación de profesionales parapentistas reclama mayor control a esta actividad, para también cuidar la imagen de este atractivo turístico que en los últimos años ha comenzado a despegar en Tenerife.