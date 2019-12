Ese problema de levantar reparos

La potestad de levantar un reparo del interventor en un expediente es hoy un asunto que exige de gran responsabilidad. "Es una herramienta legal" que en ocasiones es necesaria porque obedece a una decisión política. Todos los mandatarios que participaron en la mesa redonda coincidieron en que este instrumento siempre se ha utilizado, sin embargo en los últimos tiempos "se ha convertido en una herramienta judicial y electoral de partidos de la oposición que quieren derribar gobiernos llevando a los tribunales expedientes a los que se les levantó el reparo de la intervención, aunque esos mismos partidos hubieran votado a favor del mismo en el pleno".

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, incluso señaló que "quienes me han precedido en el cargo utilizaron el levantamiento del reparo del interventor en un expediente pensando en el bien común". Por su parte, el alcalde de Adeje recordó el expediente de un centro de ancianos para dotarlo de una financiación para poder asumir los gastos de alimentos, y eso implicaba levantar el reparo que había rubricado el interventor. "A pesar de que asumía la responsabilidad de esa decisión política y de que me podían llevar a los tribunales, tenía que decidir si me echaba para atrás como me exigía la oposición o dotar de fondos al centro para que los ancianos pudieran comer".

Luis Yeray Gutiérrez, el más joven de los regidores presentes, aseguró que "en los seis meses que llevo como alcalde he tenido sobre mi mesa expedientes complicados sobre los que he tenido que pedir consejo jurídico externo".

Francisco Linares, alcalde de La Orotava, destacó que hoy "ya no hay que llevar el asunto del reparo al pleno, es una responsabilidad exclusiva del alcalde, responsabilidad que puede ser personal, judicial y patrimonial", concluyó.