Masca también contará con regulación

La consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, apuesta también por regular el acceso de vehículos a Masca. El caserío, que se encuentra ubicado dentro del Parque Rural de Teno, también recibe la visita de muchos turistas que cada día se acercan a conocerlo. Este número de visitantes genera muchas veces un colapso de la carretera que llega hasta este punto y que no está preparada para asumir esta gran cantidad de vehículos.

La consejera visitó recientemente esta zona y pudo comprobar en primera persona la afluencia de tráfico. En este sentido, destacó que "el colapso que se genera, con una gran afluencia de vehículos tanto privados, de alquiler, como guaguas, hace muy necesario la puesta en marcha de otro de los proyectos que aún no se han iniciado pero que se encuentran entre el conjunto de actuaciones", como es la regulación de acceso.

Sin embargo, valoró que en la actualidad ya no se trasladan hasta allí guaguas tan grandes como en el pasado. "Me alegra que los turoperadores se hayan dado cuenta de que no pueden utilizar estos vehículos porque se corre el riesgo de que se queden atrapados", comentó. Por eso, se debería apostar por guaguas más pequeñas.

En la actualidad, el barranco cerrado desde febrero de 2018. Al ser este uno de los atractivos que llevaba hasta Masca a muchos de sus visitantes, el caserío no tiene tantos problemas de tráfico y aparcamiento. El Cabildo prevé reabrirlo antes del verano después de acometer obras para mejorar su seguridad, entre las que se incluyen más diez actuaciones que conforman el gran macroproyecto de mejora de este enclave turístico, uno de los más importantes de la Isla.

En este sentido, la consejera afirmó después de su visita reciente que, en su opinión, "no podemos abrir el barranco hasta que encontremos una solución al tráfico y a su ordenación", para que los vehículos no vuelvan a convertirse en un quebradero de cabeza para este entorno.