La 'Carrera por la Vida' de Adeje da el salto internacional

Carrera por la Vida / Walk For Life da el salto internacional y se unirá a la red Think Pink Europe bajo el lema Close the Gap (cierra la brecha) que tiene como objetivo unir países para marcar una diferencia en la lucha contra el cáncer de mama. La carrera tendrá lugar el domingo 15 de diciembre desde las 11 h, con salida desde Siam Mall (Adeje) y llegada a la Milla de Oro (Arona), y contará con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Adeje.