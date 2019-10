CC acusa a Arriaga de "vender humo" con la ampliación del tranvía a Los Rodeos

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha lamentado que el consejero Enrique Arriaga no haya conseguido iniciar el proyecto de ampliación de la Línea 1 del tranvía a Los Rodeos y que se retrase su inicio.

El grupo nacionalista ha informado de que el Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife celebrado esta semana dejó en suspenso el inicio del procedimiento para la contratación de los servicios de redacción del mencionado proyecto debido a la negativa de los representantes del Ayuntamiento de La Laguna y Sí Podemos Canarias.

CC-PNC indicó que durante la celebración del Consejo de Administración, el representante del Consistorio lagunero argumentó que no conoce las alternativas al proyecto, "algo que sorprende porque ese estudio está realizado desde hace tiempo", mientras que las representantes de Sí Podemos Canarias manifestaron su rechazo al no contar el mismo con una consulta ciudadana. Sin embargo, el grupo nacionalista aclara que dicha consulta "no implica la obligación legal de suspender la redacción del proyecto, ya que es un trámite que se puede realizar más adelante, tal y como explicó el secretario del Consejo de Administración".

CC-PNC lamenta que el consejero Enrique Arriaga "se precipitase al hablar públicamente de la ampliación del proyecto del tranvía hasta el Aeropuerto y que se dedique a 'vender humo' en los medios de comunicación": "Antes de hablar debería informarse bien de los trámites y procedimientos para evitar estas cosas y quedar en ridículo. Da la sensación de que ha empezado la casa por el tejado y le recomendamos que pregunte a los técnicos y expertos antes de anunciar estos proyectos ya que solo crean confusión en la ciudadanía".

Los nacionalistas recuerdan que el tranvía a Los Rodeos estaba dentro del Plan Territorial aprobado por el Cabildo y que incluía varias acciones para el desarrollo del sistema viario en la isla. Asimismo, señalan que la ampliación hasta el Aeropuerto puede encontrar dificultades porque estaba programado para pasar por las calles de El Juego y Juana La Blanca y tuvo una gran oposición empresarial. "No nos oponemos a que se haga, pero no va a ser fácil llegar a un consenso con todos los colectivos afectados", advierten.

Para CC-PNC, "el proyecto del tren del Norte es una opción más interesante porque cumpliría la misma misión que el tranvía, pero con un recorrido más corto y rápido. Además, se extendería el sistema ferroviario hasta Tacoronte y El Sauzal, reforzando el transporte público y aliviando el tráfico de la TF-5".