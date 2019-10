Arriaga y Rivero vuelven a Cs con todos sus derechos y obligaciones

Consideran que el acuerdo con el PSOE "está siendo positivo para los ciudadanos de la Isla"

Enrique Arriaga y Concepción Rivero regresan a la formación política Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Tenerife, con todos sus derechos y obligaciones.

El grupo de Cs envió ayer a los medios un comunicado en el que se informa de que "se ha procedido a reincorporar al partido a los consejeros del Cabildo, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, adquiriendo ambos nuevamente la condición de afiliado, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva".

"Tras un periodo de acercamiento de posturas, fue la semana pasada, concretamente el día 8 de octubre, cuando se culminó el acuerdo de su reingreso en el partido, tras aceptar las disculpas de los dos consejeros, tras reconocer ambas partes que podrían haberse hecho las cosas de diferente manera y, por último, considerar el partido que este acuerdo de gobierno está siendo positivo para los ciudadanos", dijo. Y añade que "se ha procedido a comunicar al organismo público competente la reincorporación de los dos consejeros al partido, para que se restablezca la actividad de este en el Cabildo".

El vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo, Enrique Arriaga, mostró ayer su satisfacción por su reingreso y la de su compañera Concepción Rivero, a las filas de Cs. En declaraciones a RNE explicó que durante los últimos días se ha "reunido y sentado con la dirección del Partido y hemos reconocido errores por ambas partes y hemos llegado a un acuerdo de que lo mejor para el Partido y para el gobierno del Cabildo es seguir la misma línea, que creo está siendo muy positiva para los ciudadanos de Tenerife". Arriaga apuntó que todo el ruido de la oposición no les ha afectado "porque teníamos firmado un acuerdo de gobernabilidad para Tenerife con el PSOE con muchísimos puntos y son en base a los que hemos trabajado. Y hemos trabajado en base a la filosofía de lo que dijimos en campaña electoral con Cs, independientemente de que después se nos expulsara". Señaló que "hemos seguido trabajando en la misma línea política y con los mismos principios. Otra cosa es la crispación que ha creado la oposición, en este caso CC y PP". "Bueno, pues en el caso de CC es entendible después de 31 años en el Cabildo, dejar el poder es difícil de asumir. Sé que pasar cuatro años en la oposición puede ser bastante duro, pero es lo que toca y a lo que se tiene que acostumbrar. Ahora hay otro gobierno con unas líneas de trabajo muy claras y que va a trabajar por mejorar la vida de los tinerfeños", dijo.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, reclamó que la oposición reconsidere su posición de acoso y derribo contra el gobierno insular después de que se confirmara la reincorporación de los consejeros Enrique Arriaga y Concepción Rivero en Cs tras ser expulsados, tal y como se confirmó el pasado 18 de septiembre en la sesión extraordinaria del pleno celebrada en la sede insular. Con ello "se ha acabado una campaña de agravio permanente" que se ha realizado contra los dos consejeros.

La reincorporación de los consejeros a Cs se une a la determinación del partido de hacer lo propio con los concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, sobre los que el Juzgado ha dejado suspendida la expulsión, aunque todavía está por resolver la situación de forma definitiva.

La vuelta al punto de partida de Arriaga y Rivero tras la moción de censura del pasado mes de julio, el presidente de la Corporación insular señaló que "es bueno que se resuelva una situación que durante algún tiempo ha ido generando cierta distorsión en la aparente vida política del Cabildo".

"Afortunadamente debo decir que esta situación, de que si quedaban o no en Ciudadanos, en ningún momento ha afectado a la actividad del Cabildo. El trabajo de los dos representantes de Cs ha continuado de manera habitual sin ningún tipo de cambio", dijo.

Pedro Martín no pudo esconder su satisfacción por la noticia, "y me alegra de que todo eso se haya aclarado, sobre todo, teniendo en cuenta cómo se ha utilizado como un ariete de descalificación y de insultos por parte de la oposición".

En este punto no pudo evitar lanzar un dardo a la oposición, de la que dijo que "me imagino que ahora reconsiderará sus calificativos y darán algún tipo de explicaciones a los que durante las últimas semanas y meses han estado descalificando permanentemente", afirmó.

Martín reprochó la actitud de CC y PP en este asunto, recordando que "ya hemos podido comprobar el intento en su día de que no se celebrase un pleno para hacer una moción de censura. Hay que mirar dónde quedó y al final se resolvió adecuadamente. Y luego toda esta campaña de agravio permanente a los dos responsables de Ciudadanos, que culmina".

El socialista afirmó que "se resolviese o no la situación, sobre un problema interno de Cs, lo que hice fue un acuerdo con un partido político en base a un programa". Se trata de "un documento de más de 30 páginas en las que llegábamos a acuerdos sobre carreteras, comunicación, las empresas del Cabildo y múltiples asuntos que tienen que ver con Tenerife. Por lo tanto, para mí era una cuestión, en primer lugar, interna que se tenía que resolver en el seno de Cs. En segundo lugar, mientras no variase, y no había motivo, el acuerdo que habíamos firmado antes de tomar posesión en el Cabildo, para mí no alteraba para nada la gestión que estamos realizando", comentó.

En su opinión, el proceso termina, según Pedro Martín, porque "hay un partido a nivel nacional, Cs, que en un proceso que no estaba totalmente culminado, porque había también un proceso judicial pendiente por resolverse, reconsidera la postura y los reincorpora. Entiendo que nunca salieron", dijo para concluir.