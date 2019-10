Música y baile en defensa de La Tejita

La playa de La Tejita como excusa, su entorno como escenario y la oposición a la construcción de un hotel en un solar limítrofe como objetivo, entre otros, sirvió para que ayer un grupo de personas realizara algo similar a un flashmob o "acto multitudinario relámpago". Fue una acción organizada por un grupo de personas que se reunió "de repente" en este espacio público y que participó en la grabación de Por un mar azul, el vídeo de la canción del cantautor Tomás Vera.

"Salvar nuestro mar, playa y litoral" es lo que mueve a quienes, con la "protección ecológica" por bandera, tratan de "combatir la emergencia climática, que es irremediable". Asociaciones, particulares, ecologistas, músicos y otros artistas que se muestran "en total desacuerdo con la forma en la que se está gestionando el ecocidio en La Tejita" colaboraron en un proyecto musical con claras connotaciones sociales.

Representantes del Movimiento Canario de Emergencia Climática y de varias plataformas, como Salvar la Tejita, todos ellos "seguidores de la defensa del mar y nuestra playa", formaron parte de esta actividad que, entre otras cuestiones, reclama el cumplimiento de la normativa de protección amparada en la Red Natura 2000, que emana de la Unión Europea (UE).

"No se está respetando ni cumpliendo", apostilla la organización del flashmob, fuente que también alude a "las irregularidades" en la que, presuntamente, se incurre en "la de limitación de nuestra zona de servidumbre en La Tejita" por la construcción del hotel. En ese marco, la organización advierte de que el futuro tampoco es como para ser optimistas. "La construcción de este hotel conllevaría la emisión de residuos orgánicos a nuestro litoral sin ningún tipo de filtro", una costa en la que "existen especies y flora que no podrá sobrevivir de completarse este ciclo".

La construcción del Hotel La Tejita en la zona de Sotavento no se ha paralizado. La obra continúa, aunque la propiedad defiende que los trabajos se llevan a cabo en la zona que no está en entredicho. Sin embargo, desde los colectivos que se muestran contrarios a dicho proyecto se sigue sosteniendo que "no permitamos que contaminen La Tejita con aguas residuales sin depurar", asegurando que el hotel en construcción "no tiene depuradora en su proyecto y la zona, tampoco".

Cabe recordar que actualmente se está a la espera de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar define la revisión del deslinde de la zona de dominio público marítimo terrestre, un pronunciamiento esencial que podría tener influencia en las dimensiones del proyecto en ejecución.

¿A qué espera el alcalde de Granadilla de Abona para suspender la licencia y paralizar las obras de manera cautelar? Esa cuestión se la hace públicamente el colectivo Salvar La Tejita y se corresponde con una petición planteada al pleno por el PSOE.