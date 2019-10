Pedro Martín: "A finales de 2019 estará definida la ubicación de una primera central hidroeléctrica de salto en Tenerife"

El director de El Día, Joaquín Catalán, ha sido el responsable de presentar el Encuentro de Líderes, organizado por El Día y la Cadena Ser (Radio Club Tenerife), que tendrá al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), como protagonista. Casi 200 invitados llenan el salón principal del Real Casino de Tenerife.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), ha intervenido para ofrecer una semblanza sobre Pedro Martín, en la que ha destacado que viene a este foro a "hablar bien de Pedro Martín, con muchas razones". Del presidente destaca que es una persona que "se hace querer" y que, por su juventud, puede ofrecer mucho a la Isla.

Julio Pérez ha recordado la trayectoria personal y profesional de Pedro Martín, psicólogo formado en Barcelona, del que valora su evolución con la dificultad añadida de haber nacido hace poco más de 50 años en una Guía de Isora que nada tiene que ver con la actual. "Vive más allá de la política, es desprendido y ha sido capaz de dejar lo que más le gusta, ser alcalde de ese municipio, para dar el salto a la política insular", ha valorado de Martín.

Asimismo, ha destacado de Martín que valora las obras, pero también el desarrollo social y cultural. "Tiene un enorme sentido de la responsabilidad y genera equipos a su alrededor. Y una enorme nobleza, inusual, y goza de un enorme criterio", recalcó Pérez. "Dicen que tiene carácter, pero yo creo que lo que tiene es criterio", concluyó Pérez, quien se despidió de los presentes antes de marcharse a Gran Canaria a un homenaje a la UME.

Tras Pérez ha llegado el turno del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que ha comenzado su intervención en el Encuentro de Líderes, que lleva por título 'Oportunidades para mejorar Tenerife'. El presidente insular ha agradecido a los organizadores, "dos potentes medios de comunicación", la oportunidad de intervenir, así como la "cariñosa y fraterna presentación de Julio Pérez".

Martín ha considerado oportuno explicar los inicios del nuevo grupo de gobierno: "Decían que si no había un pacto con CC, la isla no iba a funcionar"."Teníamos claro que no íbamos a ir juntos y por eso, ambos, buscamos alternativas. Nosotros conseguimos una nueva mayoría sustentada en horas de trabajo con Cs y Sí Podemos. De quien destaco la generosidad de dedicar tiempo a hablar de los proyectos para Tenerife", ha señalado.

Martín ha destacado que cuando su equipo de gobierno llegó al Cabildo, éste llevaba siete meses sin cumplir el periodo medio de pago y también incumplía la regla de gasto "y había que resolverlo". No obstante, entre las cosas positivas ha destacado que a su llegada se encontraron con un Cabildo con baja deuda. "Hasta junio sólo se había invertido el 27% del presupuesto del Cabildo", advirtió Martín.

En cuanto a los problemas que se han encontrado en sus primeros meses, ha detallado que éstos son principalmente de saneamiento; la crisis de Ryanair, que movió 1,2 millones de pasajeros en 2018; o el problema gordo de Thomas Cook, "que puede suponer un impacto duro para nuestra economía". "No había chalecos salvavidas, no había un plan para este tipo de contingencias. Por eso buscamos una respuesta conjunta con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para conseguir que se entendiera que el problema no era insular", ha recordado.

Martín destaca las inversiones anunciadas, la bajada de tasas y el compromiso del Gobierno de Canarias para invertir en la reconversión laboral de los trabajadores que pueden perder sus empleos por estas crisis. "Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, también con los hoteleros, y de estar a la altura. Desde el minuto uno empezamos a trabajar con el magnífico equipo de técnicos de Turismo para buscar conectividades. En muy poco plazo hemos logrado 230.000 nuevas plazas aéreas que hagan más atractivo venir a Tenerife, con compañías como Vueling, Jet 2 o Wizzair, que ya están instaladas en la Isla".

Y es que Martín apuesta por trabajar con compañías aéreas que ya operan en Tenerife, "puesto que el proceso es mucho más sencillo y rápido". El presidente insular ha aprovechado la ocasión para agradecer a los hoteleros que "no hayan querido cobrar a los clientes aquello que Thomas Cook no había pagado". Ha destacado a su vez que el Cabildo asumió el coste del transporte interior de esos turistas. "La última guagua con afectados por la quiebra por Thomas Cook salió ayer hacia el aeropuerto del sur", informó, antes de añadir que está "absolutamente convencido" de que podrán salvar esta situación y de que salvarán la temporada turística de invierno.

En cuanto al cero energético ocurrido hace una semana en la Isla, Martín considera que éste fue "absolutamente incomprensible" y ha mostrado su enfado destacando que "no podemos seguir de esta manera". Reconoce que el sistema eléctrico es frágil, "pero no se ha puesto al día". Por otra parte, ha reconcido que el problema que se quería arreglar con las torres de Vilaflor "sigue sin resolverse". A su juicio, "hay que aspirar al 100% renovables, pero sin ser ilusos, porque eso no será de hoy para mañana".

Martín ha destacado que apuesta por los saltos hidroeléctricos y recuerda que REE ya tiene estudios: "Hay que avanzar en ese camino de renovables que no dependen de cuestiones meteorológicas". Asimismo, ha anunciado que a finales de este año estará definida la

ubicación de una primera central hidroeléctrica de salto en Tenerife.

Por otro lado, y en cuanto al transporte, Martín ha afirmado que el Cabildo de Tenerife apuesta de forma decidida por el transporte público, al que se incorporarán 72 nuevos vehículos para Titsa. "Vamos a hacer una apuesta por la movilidad eléctrica -ha avanzado-, pero primero hay que hacer la tarea. Hay que contar con una red de puntos de recarga".

Respecto a "la visión social del Cabildo", Martín reconoce que "existe un verdadero problema en Tenerife y en Canarias porque somos los que peor gestionamos la ley de dependencia". "No tenemos una estructura organizada, ni un marco estratégico ni una planificación. Sólo hay una residencia de mayores en construcción. Y nuestra sociedad envejece de forma vertiginosa y esta sociedad no está preparada para la cantidad de mayores que vivirán aquí", advierte.

El Presidente ha aprovechado también para anunciar el desarrollo de un diagnóstico de la situación de los mayores y dependientes en la Isla de Tenerife. "Los follones aéreos y energéticos llegan y pasan, pero los problemas sociales permanecen", ha concluido el dirigente insular.

Tras su intervención, la directora regional de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, ha presentado la ronda de preguntas a Pedro Martín en el Encuentro de Líderes. Santana cuestiona a Martín sobre la decisión de Endesa de cerrar las últimas centrales de carbón en la Península, mientras "aquí seguimos quemando gasoil". Y pregunta a Martín si el gas debe ser esa energía de transición hacia las renovables. Martín pòr su parte ha afirmado que su posición es conocida y que la energía verde supone entre un 8-10%, "mientras que el el 90% proviene de combustibles fósiles".

A la pregunta de si podemos seguir emitiendo azufre a la atmósfera desde la central de Granadilla, donde se genera el 85% de la energía que se consume en la isla, Martín ha respondido que tiene claro que la situación actual no es sostenible."No estamos a favor del gas ciudad, pero necesitamos alternativas en Granadilla. Otra cosa es que tengamos un puerto que no está adaptado para eso y no acaba de arrancar, porque sigue sin terminar", lamenta.

Santana ha recordado que Guía de Isora es un referente del turismo de calidad y pregunta a Martín sobre las trabas y obstáculos administrativos que se encuentran los empresarios y plantea la posibilidad de que el Cabildo apoye en esa gestión a los ayuntamientos. "No pretendo ser el alcalde de la isla", ha destacado el presidente insular, pero reconoce que el cabildo está para ayudar a los ayuntamientos.