Los bomberos salvan del fuego 178 obras de arte del Ateneo, más del 75%

A la espera de la investigación de la Policía Científica para determinar las causas que originaron las llamas.

El balance de daños del incendio del Ateneo es finalmente mejor del que al principio se estimó. Hasta 178 obras de arte -algunas compuestas por varias piezas- escaparon el viernes del efecto de las llamas, según cifró ayer el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, una vez finalizadas las labores de inventario de los bienes patrimoniales rescatados. Es más del 75% de los fondos de la institución.

Tras la rápida actuación de los bomberos, primero, y los trabajos de recuperación, después, estos elementos fueron trasladados al Archivo Histórico Provincial, donde permanecerán hasta que se decida el futuro del Ateneo. Márquez precisó que allí están "custodiados con todas las medidas de conservación y de seguridad. Se hizo un inventariado exhaustivo de todas las obras, con numeración, nombre, fotografía de cada pieza...", continuó el político de Unidas Podemos. "Estamos hablando de 178 unidades, si bien hay que tener en cuenta que algunas de ellas contienen un conjunto de obras, que a lo mejor son tres piezas pictóricas que pertenecen a una unidad", expuso.

Aunque a la espera de un "estudio más exhaustivo" del estado de cada una, se estima que hay 40 afectadas en distinto grado. "Estamos hablando sobre todo de piezas que están mojadas, porque hubo 10.000 litros de agua que se utilizaron para poder apagar el incendio", indicó, antes de incidir en que "no todas están dañadas a un nivel irreparable".

"Este inventariado se terminó de madrugada; todo el equipo técnico estuvo trabajando hasta dejarlo perfectamente catalogado", manifestó el responsable regional. El documento final se envió tanto al Ayuntamiento de La Laguna como al Gobierno de Canarias y al Ateneo. "Hablamos de archivos, esculturas, archivos fotográficos y, sobre todo, obras pictóricas", señaló, y dijo que creen que "la gran parte" se ha salvado, si bien se ha de realizar un estudio más detallado con el Ateneo, que es el que posee el catálogo completo.

¿Y qué suponen esas 178 unidades en relación al global de las piezas con las que contaba la institución? En la vorágine que continuaba este sábado, su presidente, Claudio Marrero, no disponía de la cifra precisa, pero sus cálculos eran que "en el peor de los casos" habrían perdido el 25% de la colección. El motivo es que los elementos artísticos estaban repartidos entre las diferentes estancias, desigualmente afectadas.

"El Gobierno de Canarias va iniciar un análisis de la situación para ver en qué medida podemos colaborar en la recuperación de este emblema de nuestra cultura y del arte y pensamiento en el Archipiélago", aseguró sobre los pasos a seguir a partir de ahora el viceconsejero de Cultura.

Investigación policial

Las causas, acaso la gran pregunta cuando se produce un incendio, tendrán que esperar al informe de la Policía Científica. Fuentes consultadas indicaron ayer que la inspección ocular por parte de estos agentes se realizará a principios de la próxima semana, una vez que reciban el permiso de los bomberos para poder acceder al edificio, por lo que todavía no existen hipótesis de carácter oficial.

El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, afirmó al respecto que no habrá un pronunciamiento municipal hasta que no se disponga de ese análisis policial. "El alcance y los efectos del incendio han sido bastante menores de lo que parecía y de los que reflejaban las imágenes fotográficas", expresó. "En realidad, lo que ha quedado destruido es la cubierta del edificio, no así el pavimento de la segunda planta, que es el techo de la primera, ni tampoco la estructura", prosiguió el líder de Avante La Laguna.

Además, recordó que ahora se apuntalarán la planta baja y la primera planta por cautela hasta que se efectúe la retirada de esos materiales. "Luego se estudiarán las medidas que hay que poner en marcha para la rehabilitación del edificio", añadió.

Pérez también mostró su agradecimiento a todos los que participaron en la extinción del incendio, "desde los bomberos a la Policía Local, pasando por gente que vino a contribuir para el inventario y traslado de las obras de arte, y los miembros de la Gerencia de Urbanismo que estuvieron en el lugar, las arquitectas Simón y Mañero".

Eliseo Izquierdo: "Se ha quemado parte de mi vida"

El cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, sentía el día después "una especie de tristeza entremezclada de ira". "Puedo decir que se ha quemado una parte importante de mi vida, porque yo pertenezco y he trabajado con el Ateneo desde hace más de medio siglo, desde comienzos de los años 60, cuando un grupo de universitarios le dimos la vuelta a aquella cansina sociedad, que había constreñido el franquismo, para convertirla de nuevo en la punta de lanza de las inquietudes culturales y políticas de Canarias", señaló. Su deseo no es otro que la institución renazca como el "ave Fénix" y que regrese de nuevo "el Ateneo de toda la vida".

Antonio Martinón: "Ha sido un duro golpe"

El exrector de la Universidad de La Laguna Antonio Martinón publicó ayer en Facebook el texto Ateneo en llamas. "Ha supuesto para mí un duro golpe, realmente para toda mi familia, y sitúa numerosos recuerdos en el primer plano de mi conciencia, algunos de ellos muy antiguos", explicó. "Los ateneos en España han supuesto, en la mayoría de los casos, un referente cultural de primer orden. Así ha ocurrido con el nuestro a lo largo de su centenaria historia. Hoy continúa siendo una institución de máxima importancia para el pensamiento, el arte, la literatura?, especialmente la que resulta más cercana a nuestra cultura canaria", prosiguió. A continuación destacó el "papel excepcional del Ateneo de La Laguna durante la Dictadura de Franco". "En su salón de actos impartieron conferencias destacados pensadores a los que se identificaba con los valores de la Democracia", agregó. La publicación la cerró con el recuerdo de tres socialistas que fueron presidentes del Ateneo de La Laguna y con los que mantuvo una "estrecha relación": Alberto de Armas, Alfonso García-Ramos y José María Martinón, su padre.

La ministra de Justicia, con el Ateneo

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se sumó este sábado a los mensajes de pesar que se han sucedido en los últimos días por lo ocurrido en el Ateneo. Sus manifestaciones se produjeron en el transcurso de un acto de precampaña con los candidatos del Partido Socialista (PSOE) al Congreso de los Diputados y al Senado por la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.