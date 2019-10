Cruce de insultos entre CC y PSOE por la línea del tranvía a Los Rodeos

El pleno celebrado ayer en el Cabildo de Tenerife derivó en un espectáculo muy poco acorde con la institución en la parte final. Fue protagonizado por el consejero nacionalista José Manuel Pitti (CC), cuando en una pregunta acerca de los compromisos sobre la extensión de la línea 1 del tranvía hasta Los Rodeos, acusó de falta de ética a los ex de Ciudadanos (Cs), y ahora no adscritos, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, y se refirió al primero como un "espécimen".

Tras ello, dimes y diretes entre el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el proponente al que corrigió las formas; la propia defensa de Arriaga en su turno de palabra; y el sonoro "miserable" de la portavoz socialista Marián Franquet tras echar en cara el propio Pitti, en la siguiente pregunta, que Concepción Rivero había sido la abogada "de un acosador", el exasesor de prensa de los no adscritos recientemente condenado. Esta situación generó más revuelo en un ambiente ya caliente de por sí tras la primera de las cuestiones de CC en relación al proyecto de extensión de la línea 1 del tranvía al aeropuerto de Los Rodeos, que fue aprovechada políticamente hablando para cargar contra "la falta de ética" de Arriaga y su pasado con Cs, sin que finalmente se refiriera en ningún momento al plan constructivo de la infraestructura.

Fue el hilo argumental para recordarle "las promesas que ha incumplido" en relación a su expartido y su código ético y poner en duda sus compromisos. Entonces, "¿cuál es el valor de su palabra?", preguntó a Enrique Arriaga. Y fue rápidamente respondido por el no adscrito: "El mismo o mayor que el de la suya".

En ese momento Pitti desató un discurso durísimo en el que el nacionalista llegó a decir que no le sorprendía la respuesta "porque responde a las características del perfil del tránsfuga.

Es decir, al perfil de un sujeto como usted, especímenes no adscritos, que han internalizado y hecho propios...".

Solo la intervención del presidente del Cabildo, Pedro Martín, evitó que Pitti terminara la frase, recriminándole una estrategia "que no tiene que ver con la pregunta que trae aquí".

"Me gustaría que lo de espécimen lo retirara porque es una connotación claramente peyorativa".

No terminó ahí la cosa. El nacionalista en la siguiente intervención, esta vez relativa al cumplimiento del Código del Buen Gobierno, no solo no se retractó de lo dicho, sino que fue mucho más allá cargando contra el propio PSOE, por apoyarse en un "investigado" para gobernar y señalando directamente a Rivero por su condición de abogada "de un acosador", el exasesor de prensa recientemente condenado.

En esos momentos la portavoz del Partido Socialista, Marián Franquet soltó "qué miserable", haciéndose eco la bancada nacionalista, que llegó a pedir, incluso, el amparo del presidente por un insulto "que no he escuchado".

Fue la parte final de un engodo para mantener viva la presión contra el grupo de Gobierno y sus apoyos, siendo Franquet la persona que al final quedó atrapada en el anzuelo nacionalista que lo único que buscaba era elevar la tensión desde la oposición, haciéndose fuerte con la resolución.

Un feo final que tras lo visto promete que se vuelva a repetir en próximas ediciones plenarias con un eje central: la conexión CC-no adscritos.

El PSOE rechaza la moción de CC sobre la crisis turística

Entre los 45 asuntos del pleno de ayer se debatió sobre las medidas a tomar contra la crisis turística actual, moción defendida por CC-PNC.

En este punto, el nacionalista Alberto Bernabé mostró su preocupación por situación actual del motor de la economía tinerfeña y las propias "formas" del grupo de Gobierno por no contar con la experiencia de los grupos en un asunto esencial para la Isla, en la misma línea en la que se movió el portavoz del PP, Manuel Fernández. En cambio, el consejero de Sí Podemos (SP) David Carballo puso el foco en el modelo de turismo escogido, "el constructivo" y "primando la cantidad a la calidad".

Fue el consejero de Turismo, Gregorio Martín (PSOE) el que defendió que se estén ejecutando medidas contra la crisis, apuntando que, "en ningún caso, ustedes -la oposición- van a marcar los tiempos ni las políticas".

Finalmente, la moción fue rechazada por 17 votos en contra los 13 a favor.

otros asuntos

Carreteras dio cuenta del convenio entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario para la ejecución de las obras de la calle Sol, en La Esperanza, la vía insular TF-266 de ámbito urbano. Ese acuerdo se basa en la cesión de la titularidad de 640 metros lineales de la calle para ejecutar la mejora integral de la infraestructura.

Se aprobó por unanimidad, junto a otros 11 asuntos, la amortización anticipada de 42 millones para acabar con la deuda del Cabildo, quedando solo por cumplir con obligaciones del IASS por valor de 27 millones por circunstancias especiales.

Los grupos aprobaron transferir 434.000 euros de una baja de la licitación de la mejora paisajística del área de Carreteras, Movilidad e Innovación para transferir esa cantidad a la empresa Metropolitano de Tenerife para iniciar los trabajos de ampliación de la línea 1 del tranvía desde la avenida Trinidad hacia el aeropuerto de Los Rodeos.

El PSOE sacó adelante por unanimidad una enmienda a la totalidad de una moción defendida por CC sobre el programa Ansina y la estabilidad laboral de sus trabajadores. Todos los grupos, menos el nacionalista, consideraron que el texto superpuesto tenía más fuerza, apoyándola al final CC a regañadientes.

Se quedó sobre la mesa una propuesta de CC sobre la mejora, conservación y protección de los montes ante los incendios forestales. La predisposición de los grupos hizo que se estudiara y se pospusiera su votación.

La unanimidad también llegó a un punto defendido por la popular Zaida González, quien consiguió que todos los grupos apoyaron su moción sobre el uso del material reciclado procedente de los neumáticos usados en el asfaltado de carreteras.

El Gobierno asumió la propuesta de Sí Podemos para acabar con el seguro médico privado de consejeros y cargos públicos.