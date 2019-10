El Pleno de El Rosario aprueba inicialmente la zona azul de aparcamiento

El Pleno del Ayuntamiento de El Rosario aprobó ayer inicialmente la Ordenanza General del Estacionamiento con Limitación Horaria. Se trata del primer paso para la puesta en marcha en el municipio de zonas azules. El documento salió adelante con los ocho votos del pacto local (IR-Verdes y SSP) y las cinco abstenciones de los concejales de la oposición que acudieron a la sesión plenaria.

Según explicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Cabello, la idea inicial es que ese tipo de estacionamientos se habilite en la calle Calvario, en el casco de La Esperanza, y que permita a los conductores aparcar durante media hora. No en vano, y tras las recientes obras de asfaltado que se han realizado en esa vía, esta ya cuenta con la correspondiente señalización horizontal azul, aunque no se utilizará hasta la aprobación definitiva de la norma. Posteriormente, este sistema podría ampliarse a otros puntos.

La oposición no se mostró demasiado convencida con la propuesta. José Antonio Estévez (PSOE) apuntó que era una ordenanza "muy genérica" y que no ve necesario ese sistema tras los aparcamientos que se han creado en la calle La Sardinera; Juan Carlos Martín (Cs) admitió aspectos positivos, pero también otros negativos, como que no se definan las zonas y la falta de participación, y Juan Carlos Martínez (PP) también criticó el carácter genérico del texto y la participación, y agregó que hay en marcha un plan de movilidad urbana en el que se realiza una consulta a la ciudadanía. La respuesta de Cabello fue que el documento no podía esperar.

Entre el resto de asuntos aprobados por el Consistorio rosariero se encuentran también el acuerdo inicial sobre la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, así como una moción de apoyo a la instalación del Telescopio de Treinta Metros en La Palma y otra para la defensa de la soberanía alimentaria, educación ambiental y sostenibilidad del territorio.

Gil enfada a la oposición

Los habituales choques plenarios entre el alcalde, Escolástico Gil, y la oposición fueron ayer un paso más allá. Frente a otras ocasiones en las que el enfado se circunscribía a una u otra formación, este jueves el malestar fue generalizado, hasta el punto de el PSOE, el PP, Cs y Podemos hicieron declaraciones a ese respecto tras acabar el pleno. Mientras que José Antonio Estévez (PSOE) lamentó que no saben cuándo Gil les va a dar la palabra y cuándo no, Concepción Moreno (Podemos) criticó que el alcalde no sigue la misma "dinámica" con los turnos, lo que le parece "de un déficit democrático tremendo". Por su parte, desde Cs y el PP también rechazaron cómo se desarrolló la sesión.