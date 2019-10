Pedro Martín cesa al exasesor de Arriaga tras saber que está condenado

Los consejeros no adscritos en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga y Concepción Rivero.

Condena unánime a los hechos descritos en la resolución judicial. Así de contundentes se mostraron los distintos grupos políticos que conforman el arco plenario del Cabildo de Tenerife ante la sentencia condenatoria contra David Ruiz A., el exresponsable de comunicación de los consejeros no adscritos, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, ex de Ciudadanos (CS), por la comisión de un delito de acoso contra una mujer.

La sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 2 de Santa Cruz, recoge que el exasesor ha sido condenado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante 40 días, prohibiéndole acercarse a la víctima a una distancia inferior de 500 metros del lugar en el que reside, trabaja o cualquier otro sitio que frecuente durante ocho meses, así como comunicarse con ella por cualquier vía.

La información publicada por EL DÍA ha provocado la reacción inmediata de las formaciones políticas en la Corporación. Desde la contundencia del Partido Socialista (PSOE) cesando a Ruiz "nada más tener conocimiento" de la existencia de la sentencia condenatoria, así como de su posición de "tolerancia cero", hasta el resto de grupos de la oposición, Sí Podemos (SP), Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), siendo especialmente duros estos dos últimos.

Sobre todo ello, la portavoz nacionalista en la institución, Verónica Meseguer, pidió ayer responsabilidades "no solo a la persona que lo trajo, el tránsfuga Enrique Arriaga", y al que lo designó para el puesto.

Recordó que "David Ruiz estuvo trabajando toda la campaña con Enrique Arriaga y Concepción Rivero y, posteriormente, entró a trabajar en este Cabildo. ¿Sabían Arriaga y Rivero que Ruiz tenía una denuncia de acoso y ahora mismo una condena?", se preguntó obviando que la segunda fue su abogada.

Meseguer también demandó un pronunciamiento sobre el caso de la consejera de Igualdad y Prevención de Género, Marián Franquet. "Me gustaría saber qué opina sobre una persona denunciada y condenada por acoso que ha estado trabajando en este gobierno", señaló.

"Nos han metido a un acosador en el Cabildo. Para nosotros es lamentable que tengamos que dar y sepamos de este tipo de noticias, que los tránsfugas den noticias negativas y que se trate del Cabildo de los líos", añadió.

En esa línea, el líder de los nacionalistas en la Corporación, Carlos Alonso, se hizo eco de la información y a través de las redes recordaba que David Ruiz A. era el "hombre de confianza, con antecedentes y condenado por acoso" de Arriaga y sobre ello preguntó de forma irónica si los responsables tenían conocimiento de la propia situación del ya exjefe de comunicación de los no adscritos.

Por su parte, la consejera y portavoz del PP en la institución, Zaida González, señaló que "a mí lo que me sorprende es que a lo largo de este tiempo no se tuviera el conocimiento del personal".

"Máximo cuando Arriaga señala que no conocía la situación (la del condenado) y cuando su compañera, también tránsfuga no adscrita (Concepción Rivero), es la persona que ha llevado la defensa en juicio del jefe de su gabinete de prensa. Con lo cual, ese desconocimiento que alega decir es otra de las mentiras del concejal tránsfuga no adscrito", concluyó.

La portavoz de Sí Podemos (SP), María José Belda, aseguraba ayer no tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra el exasesor de Arriaga y Rivero, destacando que de no haber sido condenado no se habría conocido.

Fue clara y concisa y dijo que desde el partido se ha acordado "manifestar nuestro absoluto rechazo a cualquier conducta machista. Esto deja en entredicho algo que sigue vigente en la sociedad que es muy sutil y que son unas conductas que nos convierten a las mujeres en objetos donde no se nos ven como personas, se nos trata como seres diferentes y da como un derecho de superioridad a algunos hombres", resaltó.

Franquet, contundente

La consejera del área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo, Marián Franquet, afirmó ayer que desde que se tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria, el equipo de Gobierno actuó rápidamente cesando al condenado: "Enterarnos y actuar. Creo que en estas cuestiones está definida una línea roja de sobra conocida por la ciudadanía del PSOE, que es la tolerancia cero a la violencia de género. Y tolerancia cero no significa hablar o decir que estamos en contra, sino actuar", dijo. Recordó que ha destacado por su "contundencia" en estos casos y que el sábado se enteró el equipo de Gobierno de la sentencia y el mismo lunes se produjo el cese. Por último, ironizó sobre las dudas planteadas por CC, dando la "bienvenida" a Meseguer y a Alonso por "implicarse" contra la violencia de género, "aunque sea para fastidiar a su oponente político".