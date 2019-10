La multa por el apagón eléctrico alcanza hasta 60 millones de euros

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha abierto un expediente para investigar las causas del cero energético que se produjo el pasado domingo y que afectó a casi un millón de personas al cortarse el suministro a más de 450.000 abonados tinerfeños de la compañía Endesa. Sobre ello, el área recuerda la existencias de multas millonarias por este tipo de incidentes y que pueden alcanzar los 60 millones de euros.

Tanto colectivos sociales como empresariales han denunciado que la falta de suministro eléctrico ha causado grandes pérdidas a los motores económicos de Tenerife, aunque de momento no se atreven a dar una estimación económica porque continúan los trabajos de evaluación.

Pero ante la acción una reacción, la del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que el lunes abrió un expediente de investigación para determinar las causas del cero energético que sufrió la Isla el domingo.

Esto se produjo después de escuchar las declaraciones del director de Operaciones de Red Eléctrica de España (REE) en Canarias, Eduardo Prieto, que en rueda de prensa aseguró que el corte se produjo por un fallo fortuito del transformador de tensión de la subestación de Granadilla y que dejó finalmente sin electricidad a la Isla.

El titular autonómico señaló al respecto que los técnicos ya trabajan en esclarecer las circunstancias que han rodeado al cero energético, resaltando la necesidad de que esta investigación, una vez incoado el expediente por parte de la Consejería de Transición Ecológica, sea lo más rápida posible para conocer las causas y las circunstancias que rodearon del apagón del domingo.

En base a ello, fuentes del propio área explican que existen varias cuestiones que no se han respondido y que esperan que la investigación pueda dar respuesta a cuestiones de por qué no se contempla un sistema redundante de suministro y por qué ha afectado a toda la Isla. Asimismo, también se pretende conocer los posibles responsables de la situación.

En este sentido, Torres quiso recordar que hay sanciones económicas por este tipo de incidentes que pueden ir de los 600.000 a los 60 millones de euros y dejó claro que hay daños económicos importantes que se han producido en la isla de Tenerife por un apagón inesperado.

"Los responsables tendrán que salir a la luz pronto y cuando eso ocurra tendrán que asumir los daños que se han provocado", afirmó el titular del gobierno regional.

Ángel Víctor Torres dijo, también, que éste no es el primer cero energético que se produce en las islas, por lo que "hay causas que tenemos que saber con transparencia, con claridad y consecuencias".

"Llegar hasta el final"

Esta situación ha generado un gran enfado en el ámbito insular, siendo el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, la imagen por la situación de cero energético que se produjo el domingo en toda la Isla.

Sobre ello, titular de la corporación insular fue contundente a la hora de señalar que "esto no puede acabar aquí. En un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, lo que me ha traslado es su interés por llegar hasta el final de este asunto e impulsar la investigación para el esclarecimiento de los motivos que han llevado a la Isla al cero energético que sufrió el pasado domingo".

"Ya le he dicho que desde el Cabildo de Tenerife vamos a estar expectantes para que se puedan depurar las responsabilidades sobre lo que ha ocurrido", advirtió para concluir el presidente de la Corporación insular.

Marichal: "Todavía estamos evaluando el impacto"

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, aseguró ayer al respecto del cero energético, que "al día de hoy (por ayer) todavía estamos recabando datos sobre el verdadero impacto que ha tenido", teniendo en cuenta que la mayoría de la planta alojativa, hoteles sobre todo, "estaban preparados para la contingencia por tener grupos electrógenos, pero hemos tenido problemas en calentamientos de maquinarias que había y en complejos de apartamentos y hoteles rurales pequeños".

Marichal quiso resaltar que la imagen de la Isla en general ha quedado tocada, ya que el que se haya producido un corte de suministro energético durante unas horas no dan un carácter profesional ni un carácter europeo ni de seguridad.

El presidente de Ashotel indicó que "apelamos a la responsabilidad de las administraciones públicas para que de una vez por todas nos enteremos qué ha pasado, puesto que las explicaciones que han dado, a mi modo de entender, no son lógicas ni del todo correctas ni expresan lo ocurrido, porque parece que lo achacan a un hecho fortuito".

La Cámara: "No se puede repetir esta situación"

El presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, aseguró ayer que "se tienen que determinar y esclarecer cuanto antes las causas y motivos del apagón en la Isla. Hay que evitar este tipo de situaciones a toca costa, pero lo que sí está claro es que no se puede repetir esta situación". "Hay que poner los medios necesarios para evitar que se produzca un cero energético porque el impacto económico es muy importante y significativo para una isla, sobre todo para el tejido productivo que en la mayoría de los casos son empresas pequeñas. No es solo la incomodidad de no tener luz", expuso. Por otra parte, señaló que ante un fallo de electricidad, "hay que tener un tiempo de respuesta que se acorte lo más posible y que desde luego, que no se produzca de forma integral en toda la Isla. Habrá que buscar un sistema que evite este caos y encontrar mecanismos de seguridad adecuados. Si se cae el sistema que sea por una catástrofe natural, pero nunca por una situación de funcionamiento", concluyó.

UGT Endesa se centra en la necesidad de medidas

La sección sindical de UGT Endesa de Tenerife lamentó ayer en un comunicado, en relación al apagón del pasado domingo, que algunas personas que representan a las administraciones públicas, "cuando pasa la tormenta, no toman las medidas necesarias para poner soluciones y evitar que estos incidentes se produzcan". En este sentido, y ante el planteamiento sobre si la configuración del sistema eléctrico insular es lo suficientemente robusta, manifestó la urgencia de potenciar la generación en la central térmica de Candelaria, entre otras acciones. Por ello, estimó necesario el empleo de nuevas tecnologías acordes a las necesidades medioambientales actuales pero que garanticen un servicio de calidad a toda la población de la Isla de Tenerife, y recordó que la estación de Candelaria ha sido "clave" para dar una respuesta eficaz al cero energético.

Diputados del PP se reúnen con Red Eléctrica

El secretario general del grupo popular en el Congreso y Diputado por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, mantendrá hoy una reunión con los representantes de Red Eléctrica de España (REE) en Canarias. Además, en el encuentro también está previsto que participen las diputadas María del Carmen Hernández Bento y Ana Zurita.