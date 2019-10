REE atribuye la causa del apagón al "fallo fortuito" de un transformador

Red Eléctrica de España (REE) "asume" el cero energético del pasado domingo que dejó sin electricidad durante horas a algo más de un millón de personas en toda la Isla de Tenerife y lo atribuye a un "fallo fortuito" de un transformador de tensión de REE en una subestación de Granadilla compartida con Endesa. No obstante, Eduardo Prieto, director de Operación de REE en las Islas, avanzó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Aynara Irigoyen, delegada regional de REE en Canarias que "un fallo fortuito como este no debe ser la causa per se para tirar abajo todo un sistema eléctrico como el de Tenerife", por lo que no descartó "elementos adicionales".

Mientras REE asumió el "fallo fortuito", Endesa se desmarcó del apagón al afirmar que el fallo se produjo en instalaciones "ajenas" pero con afección a la totalidad de la generación que la compañía tenía en funcionamiento en ese momento.

Prieto afirmó que a las 13:11 horas del domingo se produjo una "perturbación del sistema eléctrico" que llevó como consecuencia a un cero energético en toda la Isla, estando el origen del incidente en un equipo instalado en la subestación de Granadilla. En cualquier caso, reiteró, "el fallo no debe ser suficiente para tirar un sistema eléctrico completo como el de Tenerife", puesto que fallos de esta naturaleza "ocurren con frecuencia y apenas tienen consecuencias", por lo que no descartó haya "algún elemento adicional involucrado u otros factores desencadenantes".

Un sistema "aislado y pequeño"

Prieto comentó que en el sistema eléctrico peninsular se produce alrededor de "un millar de incidencias de este tipo al año". En este sentido, explicó que en Tenerife y Gran Canaria "los sistemas eléctricos están aislados y son pequeños, lo que, por sus características, les confiere una cualidad de mayor vulnerabilidad que los sistemas interconectados de la Península". Señaló que "cuanto más grande y más interconectado está un sistema eléctrico, más robusto es. Por lo tanto, está en mejores condiciones para hacer frente a posibles perturbaciones sin que se produzcan consecuencias para los consumidores finales", aclaró.

Para evitar situaciones de este tipo en el futuro, Prieto aseguró que es "necesario" implantar medidas que permitan "evolucionar los sistemas eléctricos desde la perspectiva actual hacia otra donde las energías renovables tengan un papel predominante", aseveró. Sobre este respecto dijo que Canarias está inmersa en "un proceso de transición energética", y esa transición significa que hay que "electrificar más la sociedad", y "desplazar usos energéticos donde no pueden llegar las energías renovables hacia el sector eléctrico, porque es en este sector donde las energías renovables pueden estar presentes".

Consideró "primordial" establecer "medidas correctoras" como el desarrollo de una red de transporte y distribución más robusta "que permita aportar una seguridad adicional al sistema" y establecer conexiones entre Islas porque "cuanto más grande e interconectado está un sistema eléctrico, más fuerte y robusto es", incidió y destacó, como acciones prioritarias, la necesidad de "implantar medidas de flexibilidad en la gestión de la demanda" y de manera "muy importante y significativa, en el almacenamiento".

A pesar de estas acciones necesarias para reforzar el sistema, Prieto también destacó un trabajo "muy importante" desarrollado en los últimos años y al que "se ha destinado alrededor de 600 millones de euros entre nuevas instalaciones y la mejora, mantenimiento y actualización de las existentes".

El jefe de Operación de REE señaló que el fallo eléctrico se prolongó hasta las 22:15 horas, cuando se recuperó la totalidad del suministro con los clientes, confirmando que el restablecimiento de todo el servicio se produjo a las nueve horas del fallo.

Una vez restablecido el suministro, "toca volcarnos para analizar, con todo detalle y todos los registros, todas las variables que manejamos y que están almacenadas en nuestra caja negra para poder hacer un análisis forense y ver toda la secuencia, concreta y completa, que lleva desde un primer incidente fortuito a un apagón completo en la Isla". Ese estudio forense puede llevar semanas hasta que se obtenga una respuesta concreta, indicó.

Prieto señaló que "elementos simples que fallen y provoquen interrupciones de suministro importantes son excepcionales, pero se producen" e indicó que los usuarios que quieran tramitar sus quejas por el apagón deben hacerlo a la compañía suministradora con la que tienen el servicio, concluyó.

El Cabildo, dispuesto a llevar el 'cero' al juzgado

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunció ayer que el Cabildo denunciará a Red Eléctrica y a Endesa con motivo del cero energético. La medida la aplicará el gobierno insular que lidera en el caso de que ambas compañías no depuren responsabilidades. De no ser así, "tendremos que vernos en el ámbito judicial", aseguró.

Pedro Martín afirmó que durante la tarde del domingo -el apagón comenzó a las 13:11 horas- se mantuvo en contacto telefónico con representantes de las compañías Red Eléctrica de España y Endesa, encontrándose con la dificultad de que "la respuesta permanente es que no sabían el motivo de la avería".

En su comparecencia ante los medios a primera hora de ayer, el presidente del Cabildo tinerfeño apuntó que todavía están tratando de aclarar qué ha pasado, abogando por que la respuesta llegara pronto, ya que "eso significará el inicio de que esto no vuelva a ocurrir". En cualquier caso, confirmó que "habrá que exigir responsabilidades, porque un sistema no se puede caer de esta manera".

Martín Domínguez aclaró que a primera hora de ayer aún había algunos puntos de la Isla sin suministro eléctrico, aunque no municipios completos. En cuanto a las reclamaciones por parte de usuarios y empresas, anunció que el Cabildo se pone a disposición de los ciudadanos para informarles y orientarles cuando quieran presentar una demanda.

Pedro Martín no ocultó que el cero energético que se produjo el domingo es "un asunto que nos deja preocupados, porque demuestra que seguimos teniendo un sistema eléctrico en Tenerife que no es lo suficientemente sólido como para soportar una contingencia como la de ayer (por el domingo)".

Sobre la afección al sector turístico, comentó que los dos aeropuertos de la isla funcionaron bien y buena parte de los hoteles disponen de equipos electrógenos, a excepción de algunos apartamentos turísticos, por lo que el impacto en este segmento de la economía "no ha sido especialmente grave".