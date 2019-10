La alcaldesa aspira a que Santa Cruz vuelva a competir con Las Palmas

"Santa Cruz no está muerta, pero tampoco es la capital que nos gustaría". Así lo manifestó ayer la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, durante el Encuentro de Líderes organizado por EL DÍA y Cadena Ser, que tuvo lugar en el Real Casino de Tenerife. La regidora aseguró que su equipo de gobierno trabajará para que Santa Cruz progrese, para que recupere su autoestima y para que vuelva a ser la ciudad que competía con Las Palmas de Gran Canaria por ser la capital del Atlántico, "la que nunca debió dejar de ser".

En este Encuentro de Líderes, presentado por Joaquín Catalán, director del periódico EL DÍA, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife dio a conocer, en torno al lema Santa Cruz, de nuevo, capital. Nuevas metas, más oportunidades, los retos prioritarios que marcarán su mandato, destacando que se "iniciarán un conjunto de inversiones que transformarán la ciudad de forma integral como probablemente no se ha visto en más de 30 años". En este sentido, apuntó que lo mejor que le ha podido pasar a Santa Cruz, tras más de casi 30 años de gobierno nacionalista, es que cambiara su rumbo político, porque, "de lo contrario, nuestro municipio se iba a sumergir en un retroceso a todos los niveles, pues estaba entrando en una dolorosa decadencia, mientras que otras ciudades aprovechaban las oportunidades y crecían".

"Tengo muchos objetivos como alcaldesa, pero les aseguro que el principal será quitarle a Santa Cruz esa venda que nos impide ver lo que realmente tenemos delante, que no es otra cosa que una capital de isla y de provincia, con unas potencialidades e indicadores económicos envidiables, además de ser una ciudad preciosa", señaló la regidora. Y para quitar esa venda, añadió, es necesario "tomar medidas urgentes".

Entre estas se encuentran, según informó, la puesta a punto de los espacios públicos, como las canchas y parques, para que se conviertan en lugares cómodos, de calidad, agradables y con sombra; actuaciones en las aceras y avenidas para conseguir que Santa Cruz deje de ser una ciudad hostil para los peatones y se convierta en un lugar ideal para el paseo; el incremento de las plazas de aparcamiento, pues "en 27 años, apenas se ha construido el 25% de las que planificó el Ayuntamiento, es decir, 6.000 de 24.205"; la mejora de la limpieza; la construcción de casi 300 viviendas sociales en este mandato (215 en Los Alisios, 44 en El Tablero y 40 en María Jiménez); la creación de más plazas de escuelas infantiles, duplicando el número actual y llegando a todos los distritos; el refuerzo de la seguridad en las calles; la apertura de la ciudad al mar; el fomento de la creación de empleo y de la inversión en la ciudad; la mejora de la oferta de ocio y cultural; el impulso del comercio y de la actividad turística, y la mejora de la movilidad y conectividad.

Con respecto a esto último, Patricia Hernández aprovechó para destacar que el Ayuntamiento de la capital ha logrado "salvaguardar la gratuidad del estacionamiento en el Centro Comercial Meridiano". "Si no lo hubiésemos conseguido, buena parte del centro de la ciudad seguramente se hubiera visto inmersa en un caos circulatorio diario nunca antes visto", agregó. Asimismo, recordó que el Consistorio está estudiando la puesta en marcha de diferentes aparcamientos próximos a Meridiano, "destinados a rebajar la presión que sufre este centro comercial".

En relación a la mejora de la movilidad, "política clave en este mandato", también indicó que se está analizando la posibilidad de conectar con las paradas del tranvía, mediante "micros o guaguas pequeñas", las zonas altas de la ciudad. "Tenemos que poner facilidades para que la gente deje sus coches en casa, para que las guaguas lleguen a todos los barrios, a todos los lados. Hablamos de aplicar aquí un proyecto similar a Madrid Central, pero si lo hacemos sin medidas previas, nos matan. Aquí aún queda mucho por hacer", manifestó la alcaldesa socialista.

También en el marco de la mejora de la movilidad y conectividad, Hernández anunció que en este mandato el Gobierno de Canarias finalizará la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo, "convirtiéndose en una nueva arteria vital para la circulación en nuestro municipio". "Su puesta en funcionamiento será un antes y un después a todos los niveles para nuestro municipio, sobre todo en los que se refiere a la comunicación y dotación de servicios en todo el entorno de la avenida Príncipes de España, en Ofra", agregó.

Excluidos

Por otro lado, la regidora chicharrera aseguró que su equipo de gobierno convertirá a Santa Cruz en una única capital, "poniendo fin al binomio centro-barrios". Y es que, y según contó Hernández, numerosos chicharreros se sienten excluidos de su ciudad, "tal y como me lo han transmitido cuando he recorrido los barrios".

"Lo que más me ha entristecido es el escaso sentimiento de pertenencia que tienen los vecinos. Es muy duro lo que voy a decir, pero soy la alcaldesa de un municipio del que mucha de su población no se siente parte. Pero esto se acabará. Trabajaremos para conseguir que los 205.000 habitantes que tiene actualmente Santa Cruz crea en su ciudad y apueste por ella", dijo.

Y es que Patricia Hernández está convencida de que "la buena política puede cambiar la vida de mucha gente y llevar la felicidad y prosperidad a múltiples lugares". Asimismo, la alcaldesa apuesta por "recuperar la capital que todos tenemos en la memoria, llena de gente desde por la mañana hasta por la noche, que tenga todos los servicios para disfrutar de ella en todo momento".

Para la regidora chicharrera, Santa Cruz de Tenerife tiene un potencial "impresionante y hay que aprovecharlo, y los emprendedores deben verlo y saberlo". Además, Hernández manifestó que la capital tinerfeña se convertirá en una Santa Cruz que "toma decisiones para proteger el medio ambiente y que se preocupa por la juventud, por el deporte, por la igualdad y por nuestros mayores, articulando novedosas medidas, como las destinadas a fomentar el envejecimiento activo".

"Será una ciudad con un ordenamiento urbanístico ejemplar y al servicio de la ciudadanía, que se reencuentre con su puerto y, sobre todo, será una ciudad donde todos y cada uno de sus habitantes se sientan orgullosos de vivir en ella, y donde los que residen en el centro identifiquen a Añaza, Taganana o Las Retamas como parte de su municipio, y los de La Salud hagan lo mismo con los de El Toscal, Duggi o La Salle", señaló la alcaldesa.

Aseguró que el suyo será un mandato de "realidades, de proyectos que se podrán ejecutar, y no de promesas incumplidas, de infografías o de ideas". "Los chicharreros están cansados de anuncios y promesas que luego no se cumplan hasta varias décadas después y esto en el mejor de los casos", apuntó refiriéndose a la "herencia recibida".

Manifestó que el Ayuntamiento está preparado para asumir los nuevos retos, "porque Santa Cruz no puede esperar ni un instante más" y, además, "tenemos los recursos económicos necesarios para llevarlos a cabo". En este sentido, Hernández aprovechó para denunciar que el anterior grupo de gobierno (CC-PP) "no realizó ninguna inversión importante en el municipio, sino que estuvo más preocupado por pagar deuda". "¿Para qué quiere el Ayuntamiento tener el dinero guardado cuando la ciudadanía y el tejido empresarial están de acuerdo en que lo que hace falta son todo tipo de inversiones?", se preguntó la regidora.

Para Patricia Hernández, no tiene sentido que "el Ayuntamiento tuviera a fecha 31 de mayo de este mismo año únicamente un 5% de ejecución presupuestaria en inversiones reales: es decir, de cerca de 43 millones de euros disponibles, solo se emplearon algo más de dos en cinco meses". "Y el año pasado, solo se gastó el 24% del dinero que había para inversiones. Nosotros hemos duplicado la gestión solo en tres meses", destacó.

Las Teresitas

Hernández apuntó que la previsión del actual equipo de gobierno es contar aún con más fondos de los ya contemplados, "pues estamos pendientes de ingresar cerca de cien millones de euros adicionales, debido a la ejecución de la sentencia de Las Teresitas".

En este sentido, la alcaldesa manifestó que no se cree "la quiebra" de los negocios de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados. Aseguró que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz "se trabaja en los juzgados para demostrar que la empresa Inversiones Las Teresitas tiene recursos suficientes para abonar los más de 97 millones de euros que adeuda al Consistorio tras las sentencias judiciales de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo". "Nos devolverán el dinero, eso lo puedo asegurar", añadió. La regidora criticó que en el anterior mandato "se perdiera un tiempo de oro, al no pedir la ejecución de la sentencia".

Elecciones

Por otra parte, Hernández apuntó, en relación a las próximas elecciones generales, que hay que "darle una pensada al sistema electoral español para evitar que haya bloqueos políticos", porque "quién asegura que no vuelva a pasar lo mismo en las Cortes tras el 10 de noviembre". La alcaldesa de Santa Cruz propuso, como "opinión personal", que "haya un sistema de segunda vuelta, en el que, en segunda votación, se elija al candidato más votado, sin posibilidad de veto, como en el País Vasco".

El convenio con la Refinería es "solo humo"

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, manifestó ayer, durante el Encuentro de Líderes organizado por EL DÍA y por Cadena Ser, que el convenio que firmaron el exalcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y Cepsa en el anterior mandato para recuperar el suelo que hoy ocupa la Refinería es solo "humo", una "declaración de intenciones".

"En realidad, no hay proyecto, no hay ni convenio, a pesar de la publicidad que se le dio a este asunto en el anterior mandato. No existe ningún documento con carga jurídica ni procedimiento administrativo abierto. Solo hubo una fotografía y una declaración de intenciones", apuntó la regidora chicharrera.

Patricia Hernández indicó que "este es un asunto muy serio y no se pueden crear falsas expectativas a la población". En este sentido, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife anunció que su grupo de gobierno "está hablando con el Estado, con el Ejecutivo canario y con Cepsa para dar pasos sólidos, aunque sean más lentos", en relación al llamado proyecto Santa Cruz Verde 2030. Señaló que se está trabajando para firmar un documento vinculante jurídicamente.

"Es cierto que Cepsa ya no puede seguir refinando crudo en la Refinería de Santa Cruz, que no le compensa, y es cierto que se quiere ir. Pero, por mucho que yo diga que entrego la Casa de los Dragos, si no hay un documento jurídico que lo avale, pues poco puedo hacer. Y esto es lo que ocurre aquí, que no hay nada que asegure que Santa Cruz recuperará ese suelo. Y en ello estamos trabajando", apuntó la regidora chicharrera.

Patricia Hernández indicó que todas las partes implicadas "mantenemos un diálogo constante para que este proyecto se pueda convertir en realidad, sin crear falsas expectativas". "Cuando tengamos un documento vinculante desde el punto de vista jurídico lo haremos público", añadió la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife.