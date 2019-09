"Tenemos previsto un PGO para 20.000 personas"

Juan Jesús del Rosario (1973) llegó a Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) junto a otros escindidos del Partido Socialista (PSOE) unos meses antes de las elecciones. Cosas de la política, hoy este profesional del ámbito de la electrónica industrial se ha convertido en uno de los hombres fuertes del Ayuntamiento de El Rosario: dirige Urbanismo, Obras e Infraestructuras y Deportes, además de Nuevas Tecnologías.

¿Cómo lleva estos primeros 100 días en el cargo?

Muy bien. Estoy bastante ilusionado. Sobre todo Urbanismo es una de las áreas que más trabajo requieren en un ayuntamiento como este, que tiene un espacio a cubrir que va desde el mar hasta la cumbre. Diría que estos 100 días han sido bastante positivos tanto para mí como para los técnicos; considero que cuento con un gran equipo.

El principal proyecto en materia de urbanismo es el Plan General de Ordenación (PGO). ¿Qué tipo de documento prevén?

Tenemos previsto un PGO para no más de 25.000 habitantes. No queremos masificar. Apostar por un documento para 50.000 ciudadanos sería equivocarnos. La idea es irnos a un plan de 20.000 personas e intentar ejecutarlo en estos tres años. Ya sabemos lo que ocurrió con el anterior y el tiempo que estuvo vigente. No se hizo bien y eso es lo que no quiero que suceda. Evidentemente se tendrá que contratar fuera.

¿Y ahora mismo cuál es la pauta urbanística?

Nos regimos por unas normas subsidiarias de en torno a 2005. Son muy antiguas. Están hechas poco menos que con una máquina de escribir. Los planos hay que medirlos con escalímetros porque no están digitalizados.

En cuanto a la imposibilidad del alquiler vacacional en el municipio que han detectado, ¿qué pasos llevarán a cabo?

Ahora mismo no se pueden otorgar licencias y se ha contestado a todas desfavorablemente. En lo que respecta a las que están concedidas, el que lleva la normativa es el Gobierno de Canarias y, si hay que sancionar, eso ya dependerá de ellos; no somos nosotros los que tenemos la competencia sancionadora. Así pues, es el Ejecutivo autonómico el que ha de tomar cartas en el asunto.

¿Cómo marcha el proyecto de la Casa de la Cultura?

Está prácticamente al 95%, por no decir al 99%. Tenemos uno de los edificios más emblemáticos del municipio, con casi 600 metros por planta. Está muy bien adaptado y, además, tiene los últimos sistemas en tecnología, sonido? Recientemente he tenido una reunión con el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife. Se trasladará la Biblioteca Municipal y luego tendremos un auditorio.

¿Y el Mercadillo del Agricultor en qué punto se encuentra?

Ya está terminado. Se viene trabajando en la licitación de los puestos y del pequeño bar que hay dentro. Está muy cercano a su inauguración, que esperemos que sea en este año.

¿Cómo avanza la calle Pizarro?

Desde que se dio a conocer el problema que tenía, ese hundimiento por estar donde está y por haberse construido de la manera en que se hizo, cuando todavía nosotros no gobernábamos en este Ayuntamiento, siempre ha sido una preocupación. Ahora mismo diría que está al 85%. Es una obra que estoy siguiendo muy de cerca. Intento bajar todas las semanas y ver con la empresa que la está ejecutando cómo va. También este proyecto me gustaría terminarlo antes de que acabe el presente año.

¿Qué otros planes hay previstos en el área de Obras?

Está la consolidación del suelo de Tabaiba Media y Tabaiba Alta; intentar mover de nuevo la construcción del centro de salud de La Esperanza a ver si existe alguna posibilidad de sacarlo adelante, y el sistema de aseo autolimpiable en la playa de Radazul, que eso ya lo tenemos prácticamente en licitación. Entre otras cosas importantes están las mejoras en el colegio Leoncio Rodríguez y la actuación en el pabellón de La Esperanza, que ya tenía un proyecto y que lo hemos modificado. Adquirimos una parte de terreno que necesitábamos y va para adelante.

¿Qué actuación destacaría del área de Nuevas Tecnologías?

Desde que llegué he apostado mucho por la radio municipal, y una de las ideas más relevantes que tenía era hacer un proyecto de modernización. Uno de mis objetivos es acercarla a los centros educativos y que los niños puedan hacer programas y formarse.

¿Cómo está la instalación del césped del campo de fútbol de La Esperanza?

Se va a inaugurar el 4 de octubre a las 18:00 horas. El césped, que ahora va a ser FIFA, tuvo muchísimos problemas y generó un momento complicado. Desde que se comenzó con los trabajos voy todos los días. Hemos hecho una inversión muy importante desde el Ayuntamiento en pintura, remodelación de las gradas, cuartos de baño, la cantina...