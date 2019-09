La inmensa mayoría de los turistas no sufrió los efectos del apagón

En Las Américas se incendió un grupo electrógeno en un complejo

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, explicó que "no es adecuado ni beneficioso tener un parón energético de tantas horas", por la afección negativa que se produce a los turistas.

Aseguró que la caída del suministro eléctrico registrada desde el mediodía de ayer en la Isla afectó principalmente apartamentos y hoteles de pequeño tamaño, algunos establecimientos de ciudad, así como a hoteles o casas rurales. Marichal apuntó que la inmensa mayoría de los complejos turísticos de la Isla se halla preparada para afrontar esta clase de incidencias, ya que disponen de grupos electrógenos que se activan de forma inmediata desde que se produce el corte de la luz. Dijo que, "generalmente, si se trata de un caso puntual, los hoteles y apartamentos de gran capacidad tienen su independencia con respecto al suministro eléctrico" externo.

Pero generalmente no ocurre lo mismo con aquellas empresas que poseen 50 unidades alojativas o menos y que no cuentan con generadores para hacer frente a dicho problema, según el directivo de Ashotel.

Jorge Marichal manifestó que, como ejemplo, para cubrir las necesidades de un hotel de cuatro estrellas y con unas 200 habitaciones, la empresa explotadora debe realizar una inversión de 120.000 euros aproximadamente para la adquisición de un grupo electrógeno adecuado. A ese dinero habría que añadir el gasto derivado del mantenimiento, así como de la adquisición del combustible. Para Marichal, "se trata de una inversión importante", pero la mayor parte de los establecimientos hoteleros disponen de ellos.

Recordó que existen casos, como algunos hoteles de ciudad, en que las empresas carecen de espacio físico para disponer de tal maquinaria.

No obstante, afrontar con un generador propio un apagón de estas características puede elevar el gasto energético en los establecimientos "en un 300 por ciento o más" por el consumo de combustible, según Marichal.

En estas situaciones, en los recintos alojativos se cortan servicios como el aire acondicionado, por ejemplo, y se explica el motivo a los clientes.

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia recordó que "los empresarios somos conscientes de la necesidad de respetar la normativa y sabemos que estas cosas pueden pasar, por lo que hay que estar preparados".

Marichal afirmó que también ha habido un perjuicio muy importante para restaurantes y otra oferta complementaria, ya que, por una parte, se dejó de facturar durante muchas horas por no poder dar servicio, y, por otra, se estropearon muchos productos perecederos almacenados en neveras o congeladores.

Bomberos del Consorcio del parque de Las Chafiras sofocaron el incendio generado en un cuarto por un grupo electrógeno que se había encendido tras el apagón en un hotel de Playa de Las Américas, cerca de Verónicas. El generador ardió tras llevar varias horas suministrando luz al citado complejo y produjo mucho humo.

Muchos fueron los establecimientos comerciales o restaurantes, por ejemplo, que debieron cerrar sus puertas al quedarse sin suministro eléctrico, puesto que, entre otras cosas, no podían utilizar sus sistemas de cobro electrónico. Los trabajadores permanecían ayer con los brazos cruzados a la espera de novedades. Así ocurrió, por ejemplo, en el exterior de una gran nave de productos electrónicos situada en el polígono industrial de La Atalaya, en el municipio de Adeje. Dos jóvenes y una chica se hallaban ante la enorme puerta cerrada del local, puesto que recordaban que ya casi nadie paga sus compras con dinero en efectivo, sino con tarjeta. En un restaurante de comida rápida del casco de Adeje, la situación era similar. Con la puerta abierta y la luz apagada, tres empleados explicaban que no podían atender ni servir comida. No ocurrió lo mismo en el restaurante de un establecimiento hotelero situado en el campo de golf Costa Adeje. El corte de suministro eléctrico supuso un breve apagón, pero inmediatamente se activó su grupo electrógeno y no hubo afección alguna. A pesar del viento existente en la costa Sureste de Tenerife, todos los aerogeneradores de los parques eólicos de los municipios de Granadilla y Arico permanecían parados.

Freno en la generación de energía eólica en el Sur