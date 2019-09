El servicio eléctrico en Tenerife se repondrá al 100% en la madrugada

La reposición completa del servicio eléctrico en la isla de Tenerife, tras el fallo que ha tenido lugar a las 13:10 horas en la subestación de Red Eléctrica y Endesa en Granadilla de Abona, se producirá en torno a la una de la madrugada, según ha informado el Gobierno regional.



El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha explicado que se desconoce por el momento si el corte "se trata de un avería, un accidente o si hay algún responsable", y ha indicado que la Consejería de Energía comenzará a tramitar de "inmediato" el expediente correspondiente "para depurar las responsabilidades a quien corresponda".



"Si se atiende a la precedentes de apagones absolutos anteriores, se estima que esos precedentes conduzcan a un tiempo de reposición de entre seis horas, que ya se han cumplido, y once horas", ha explicado Julio Pérez.





Estamos a la espera del acoplamiento de los grandes grupos para poder recuperar completamente el suministro en #Tenerife. Una vez que se han puesto en marcha los generadores convencionales, se está sumando generación renovable (eólica y fotovoltaica) para alimentar la demanda. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) September 29, 2019

Por el momento,en sus casas, no obstante, Julio Pérez ha llamado a la "precaución", pues se trata de un proceso con unas exigencias de seguridad "extremas"."Si no se hace con una cautela especial y no se acomoda a unas exigencias técnicas, la reposición puede causar un nuevo cero", ha remarcado el consejero de Seguridad.En relación a las causas, Julio Pérez ha destacado que"Los propios técnicos nos han dicho que esto no debería ocurrir, porque hay una manera de minimizar el impacto de la anomalía allí donde se produce", ha agregado.Por el momento, la "prioridad" es la reposición completa, asegura el consejero, quien a su vez considera que sería una "irresponsabilidad" concentrar personal, funcionarios y directivos de la Consejería en iniciar un expediente. "Primero que vuelva la luz", ha reiterado.Durante el apagóny 58 personas tuvieron que ser rescatas de ascensores.No obstante, el fallo eléctrico no ha producido incidentes en las carreteras ni en los centros sociosanitarios, dado que todos contaban con grupos electrógenos, y el tranvía de Tenerife estuvo operativo desde las 16:20 horas, ha informado el presidente del Cabildo en funciones, Enrique Arriaga.Arriaga ha asegurado, además, que ante la operación retorno prevista para esta noche hacia la zona metropolitana, "y dado que algunos semáforos en Santa Cruz aún no funcionan", la corporación insular ha activado al personal de conservación de carreteras y a la Guardia Civil, y que estarán apostados en las zonas de llegada "para que puedan dirigirlo de la mejor manera posible".Asimismo para "paliar" la ausencia del metropolitano TITSA dispuso guaguas gratuitas en toda la línea del tranvía, "así que cualquier persona que hubiera estado el Tranvía esperando pudo hacer su trayecto" , ha continuado el presidente en funciones.