La luz vuelve poco a poco a Tenerife

El suministro eléctrico en Tenerife comienza a restablecerse tras el apagón que ha sufrido la isla este domingo, han informado fuentes de la compañía Endesa.

Un incidente en la subestación de Granadilla de Abona perteneciente a Red Eléctrica ha sido la causa del apagón que ha sufrido la Isla y que ha dejado sin suministro a toda la isla, han informado a Efe fuentes de la compañía eléctrica.

Red Eléctrica analiza las causas de que el denominado "cero energético" se haya propagado a todo Tenerife desde esa subestación situada en el sur de la isla.

A las 16:30 horas (insular), ya se había restablecido el 12 % del suministro eléctrico, especialmente en el norte de Tenerife. Es decir, unos 40.000 clientes disponen ya de fluido eléctrico y la compañía continúa las labores para restablecerlo por completo, aunque se desconoce cuándo será posible.

Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias han informado de que la alerta del apagón la recibieron en torno a las 13.12 horas.

Estas fuentes añadieron que se han recibido numerosas llamadas por incidencias relacionadas con paradas de ascensores y salidas de garajes.

Sin embargo, el tráfico aéreo no está afectado por el corte de luz y las operaciones se mantienen con normalidad, ha informado un portavoz de AENA.

Tras el apagón, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife está movilizando efectivos para facilitar el tráfico rodado ante la falta de semáforos.

El Cabildo de Tenerife ha informado de que no hay incidencias en las carreteras de la isla, y aunque el tranvía de Tenerife no funciona y los vehículos están parados, no afectan a la circulación.