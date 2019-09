Fepeco demanda la construcción del puerto de Fonsalía "sí o sí"

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife lleva años defendiendo la realización del puerto de Fonsalía, "coincidiendo con el entonces alcalde de Guía de Isora y hoy presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, así como con su homólogo de La Gomera, Casimiro Curbelo". Lo asegura el titular de la patronal provincial de la construcción, Óscar Izquierdo, para quien el puerto de Fonsalía "es fundamental por ser la base estructural de la autopista marítima que conecte a las islas de la provincia".

Izquierdo defiende que "si es necesario, el Estado debe ceder las competencias al Gobierno de Canarias porque el puerto de Fonsalía hay que construirlo sí o sí, porque será la bandera del desarrollo sostenible de Tenerife y de la provincia". El posible rechazo a esta infraestructura "es, una vez más, el bloqueo a las inversiones e iniciativas productivas para Tenerife".

El presidente de Fepeco entiende que la Isla "necesita" de un puerto "con las características modernas y eficientes que contempla el proyecto de construcción de Fonsalía para que permita la conectividad marítima rápida, segura y eficiente entre las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife".

En su análisis, Óscar Izquierdo resalta la importancia que el recinto portuario isorano tendrá "no solo para el desarrollo cuantitativo del sur de Tenerife, sino cualitativo", apostilla antes de incidir en que "es una de las infraestructuras importantes de la Isla".

El desconocimiento profundo de la realidad archipielágica en medio del Atlántico es un argumento que emplea el presidente de Fepeco para acusar al Ejecutivo central de que "desde Madrid no se entiende ni a Canarias ni a Tenerife, no se es sensible sobre las infraestructuras que necesita esta Isla". En ese marco, señala directamente al Gobierno regional y al Cabildo como responsables de "transmitir y enseñar en Madrid la importancia que tendrá el puerto de Fonsalía para el desarrollo y crecimiento económico y social de Tenerife, La Gomera, El Hiero y La Palma".

Con estas premisas, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife sostiene que, "en nuestra realidad isleña, la construcción del puerto de Fonsalía es prioritaria".

Consenso es el término cuya aplicación reclama en esta materia para la sociedad civil y política, implicando a las organizaciones empresariales, sociales y políticas "para que Madrid escuche una sola voz y sepa que esta obra la piden Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, no un partido ni una organización ni un particular".