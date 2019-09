Curbelo pide para Canarias el control y la gestión del puerto de Fonsalía

El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, defendió, una vez más, la construcción del puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora. En su argumentario destaca que "se trata de una infraestructura estratégica para la conectividad no solo con Tenerife, sino con La Gomera, La Palma y El Hierro".

Con tal premisa, Curbelo destacó la importancia de que Canarias "no dé ni un paso atrás con esta reclamación", en alusión a que "el Estado adscriba, de una vez por todas, la lámina de agua y de los terrenos afectados". El Gobierno de Canarias solicitó la adscripción de esa zona para construir el puerto el 30 de enero de 2015, pero el 16 de octubre de 2018 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, emitió un informe desfavorable a la construcción del puerto como administración titular del espacio de dominio público marítimo-terrestre.

"No podemos perder el control ni la gestión del puerto, ni mucho menos de los beneficios que generará una vez esté en funcionamiento", subrayó el diputado regional de ASG.

En este sentido, se mostró de acuerdo en que el Estado coopere económicamente en las inversiones que se precisan, pero al mismo tiempo recordó la necesidad de estar en condiciones de igualdad a la hora de tomar decisiones sobre el desarrollo de esta infraestructura marítima.

Con el objetivo de no demorar más esta obra, que se propuso hace ya 22 años, Casimiro Curbelo reiteró la necesidad de instar al Ejecutivo central "a desbloquear la cesión del dominio público terrestre", entendiendo que, de no hacerlo, "el Estado estaría incurriendo en presiones que no dan respuesta al interés general".

Recordó que este puerto contribuirá, además, a descongestionar el existente y al uso en Los Cristianos (Arona), que ha triplicado su número de usuarios -está situado entre los tres primeros del país en movimiento de pasajeros-, al tiempo que esta instalación "redundará en una mejora de los servicios para los ciudadanos de la zona suroeste de Tenerife".

Cabe recordar que el Estado discrepa con el lugar elegido para construir el puerto de Fonsalía, pero "fue el Gobierno de España, a través de Costas, el que propuso de facto que el puerto fuese en Fonsalía al señalar ese espacio como libre de protección" en el marco de la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca.

Con una superficie de 6,4 hectáreas, el puerto de Fonsalía tendrá un dique de 739 metros de longitud, cinco atraques para buques comerciales, 470 barcos deportivos y un área destinada a embarcaciones de pesca. Su coste se calcula en unos 200 millones de euros y será un puerto off-shore, es decir, construido completamente en el mar y unido a tierra a través de una pasarela.

Aún está sin resolver la permuta de competencias que planteó Canarias al Ejecutivo nacional para intercambiarse la titularidad y gestión de los puertos de Los Cristianos y de Fonsalía.