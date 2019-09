La legislación da un trato distinto a los no adscritos en Santa Cruz y en el Cabildo

Dos leyes, la de Cabildos Insulares y la de Municipios de Canarias, y una coincidencia contradictoria: el artículo 92 de ambas normas, que presenta una pequeña modificación en las letras de su apartado 4.

Esta diferencia determina que los consejeros no adscritos y ex de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga y Concepción Rivero, puedan cobrar por las funciones asignadas por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, mientras que los concejales no adscritos de Santa Cruz, también ex de Cs, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, no pueden tener asignaciones económicas por las responsabilidades conferidas por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández.

Ese artículo 92 y sus apartados han sido determinantes para que los secretarios de la Corporación insular y el Consistorio local hayan fijado los derechos de los no adscritos en las administraciones con un resultado desigual.

Así se desprende de los informes realizados por los habilitados nacionales en cada caso, teniendo mucha más fuerza el documento insular que el local, que asume la interpretación del primero durante el desarrollo de su exposición.

La Ley de Cabildos Insulares y la Ley de Municipios de Canarias nacieron como borradores (marzo de 2014) con una regulación sobre el régimen jurídico de los consejeros y concejales declarados no adscritos a ningún grupo político "en términos sustancialmente idénticos" y fijaba en referencia a los no adscritos que "no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación".

Ambas proposiciones de Ley comenzaron a tramitarse de manera simultánea en el Parlamento de Canarias y cuando los documentos llegaron a la sede parlamentaria promovidos por los grupos de CC y PSOE, el relativo a los Cabildos recogió diferencias significativas con respecto al de la Ley de Municipios, en el apartado 4, en su letra d, del artículo 92.

Pasada la tramitación y, una vez que se aprobaron ambos textos definitivamente, mientras que la Ley de Municipios mantuvo el texto inicial, el expuesto en párrafos anteriores, el de la Ley de Cabildos Insulares incluyó una sustancial modificación, quedando el texto de esta manera: "d) Una vez que ostenten dicha consideración, no podrán obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial al Cabildo insular, ni ser designado para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del cabildo insular".

Del "no podrán ostentar..." al "una vez que ostenten...". Esta es la diferencia que marca el régimen jurídico al que se deben someter Enrique Arriaga y Concepción Rivero, en el Cabildo, y Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, en el Ayuntamiento.

Este cambio sugiere, en opinión del habilitado nacional insular, "que parece" que el legislador autonómico ha pretendido establecer en los miembros no adscritos del Cabildo "una referencia temporal concreta respecto del momento en que tienen efectividad las limitaciones o prohibiciones de obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial", fijando dicha referencia temporal "solo a partir del momento en que pasen a ostentar dicha consideración de no adscritos", a diferencia de lo que sucede en la regulación que rige en los Cabildos insulares.

Arriaga y Rivero estaban nombrados antes de que se formalizara la expulsión de Cs, por lo que el secretario considera que deben mantener las funciones y sueldo mientras Martín no decida su cese.