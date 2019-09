Homenajeados por sus 40 años de fidelidad turística local

La Concejalía de Turismo de Santiago del Teide, que dirige Luz Goretti Gorrín, y el Hotel Sensimar Los Gigantes homenajearon a un grupo de turistas fieles. Los matrimonios Mr. and Mrs. Mckay, Mr. and Mrs. Cuthbert, Mr. and Mrs. Hodkinson, Mr. and Mrs. Jones, Mrs. Harrison y Mrs. Taylor llevan más de 40 años siendo fieles al destino y al hotel.

El alcalde, Emilio Navarro, lideró el acto en el que el grupo de homenajeados recibió varios presentes "como muestra de su fildelidad a este destino". El regidor defendió las bondades turísticas de Santiago del Teide y señaló a los visitantes como "ejemplo de lo que queremos ser. La fidelización es un factor esencial para esta actividad".