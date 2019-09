El Sur reclama que se priorice Fonsalía frente a otros puertos

"Es bueno para la comarca, para su desarrollo, generador de riqueza, empleo y bienestar para la zona", resume el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, al valorar la construcción del puerto de Fonsalía, aspecto en el que abunda su homóloga de Guía de Isora, Josefa Mesa: "No entiendo que lleve paralizado tantos años y que se les dé prioridad a otros puertos siendo este uno de los más necesarios", señaló.

Con la aprobación del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Canarias por el Gobierno regional surge el puerto de Fonsalía, cuyo origen se remonta a 1999, año en el que fue aprobada la zona especial de conservación Punta de Teno-Rasca, en el oeste de Tenerife. "Fue el Gobierno de España, a través de Costas, el que propuso de facto que el puerto fuese en Fonsalía al señalar ese espacio como libre de protección".

La regidora isorana defiende que se trata de "uno de los proyectos portuarios más importantes, no solo para Tenerife, sino para la comunicación con las Islas no capitalinas". Un razonamiento que sustenta en que "evitará, primero, el colapso que se produce en el muelle de Los Cristianos -cuyo desarrollo tendría que ir por otra vía, matiza-, y, segundo, favorece las prestaciones que se pueden ofrecer entre Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro".

Coincide con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en que "este proyecto debe impulsarlo el Gobierno de Canarias (motivo por el cual se pidió la transferencia de competencias del Estado) y no entiendo que lleve paralizado tantos años y que se les dé prioridad a otros puertos, siendo este uno de los más necesarios".

La comarca Sur y Suroeste se manifiesta políticamente unida en este asunto. Emilio Navarro (PP) valora la diversificación económica a la que contribuirá el Puerto de Fonsalía "como generador de nuevas empresas, en sectores hoy no radicados en la comarca que requerirán especialización", defendiendo la necesidad de trabajar "en las infraestructuras complementarias" que requerirá la obra: carreteras, servicios hidráulico y generales, así como en "dimensionar todo ello en función de la capacidad del puerto" a la hora de generar empleo y viviendas, entre otras cuestiones esenciales.

Un pronunciamiento más contundente lo aporta el adejero José Miguel Rodríguez Fraga, para quien el puerto de Fonsalía "es la infraestructura clave para el desarrollo del Sur, de la isla de Tenerife e, incluso, de la provincia por el nuevo punto de conectividad que supone con otras islas. Especialmente va a afectar a la economía de toda la comarca sur, desde Granadilla de Abona hasta Santiago del Teide".

La repercusión del puerto de Fonsalía en el de Los Cristianos y en la propia localidad aronera lo convierten en "necesario para la descongestión de Los Cristianos, aunque este enclave ya se ha quedado obsoleto y desfasado y necesita una redefinición, más allá de lo que ocurra con Fonsalía".

Hace 21 años, apostando por "construir un puerto capaz de satisfacer el tráfico actual y futuro, reservando el de Los Cristianos a embarcaciones deportivas, de pesca y0 de cruceros", la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife diseñó el puerto en Fonsalía porque su premisa era "ocupar la menor superficie de fondo marino y de costa posible, por lo que las explanadas para las operaciones portuarias son las situadas en la franja comprendida entre la carretera de Playa San Juan a Alcalá y el mar".

Por ello, el puerto tendría su dársena comercial aislada de la costa "sin más unión que el puente de acceso rodado a los atraques y las pasarelas peatonales". Entre sus características, la Autoridad Portuaria determinó, en 1998, que tendría cuatro atraques Ro-Ro de 150 metros de longitud, una segunda fase para un pantalán hacia el Sur con dos atraques más y un dique de abrigo de mil metros de longitud. La zona de servicios (1,2 hectáreas) estaría alejada de la costa para la preservación de ésta, su complemento sería "una dársena para 800 embarcaciones deportivas".

El alcalde de Arona, José Julián Mena, defiende que el puerto de Fonsalía "resolvería muchas cuestiones en el tránsito de pasajeros y el de mercancías, lo que siempre ha sido un hándicap por no contar con instalaciones de primer nivel". En ese marco, el regidor aronero incidió en la necesidad de Fonsalía porque "el puerto de Los Cristianos ya no soporta el volumen de tráfico continuo que genera, un colapso que sufrimos a diario, no solo en esta zona de Arona, sino que también afecta a la autopista, lo que supone un problema para gran parte de la comarca Sur".