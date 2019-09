La playa de Santo Domingo aún carece de proyecto de seguridad

La pequeña playa de Santo Domingo, en la costa de La Guancha, acumula más de 12 años de cierre por riesgo de desprendimientos y, según desvela a El Día el alcalde, Antonio Hernández (PP), en la actualidad esta cala aún carece de un proyecto técnico que garantice de forma definitiva la seguridad de los usuarios y, por lo tanto, permita su esperada reapertura.

Hernández recuerda que "CC, antes de las últimas elecciones, vino a presentar, sin avisar al grupo de gobierno, un proyecto del Cabildo que, supuestamente, iba a permitir la reapertura de la playa. Sin embargo, ahora hemos podido saber que existe un informe técnico sobre el proyecto que dice que con esta obra la seguridad tampoco está garantizada. Esto significa casi como volver a empezar para replantearse la segunda y definitiva fase".

Hernández lamenta que el proyecto de estabilización de los taludes de la playa de Santo Domingo "estuviera hace dos mandatos en manos del área insular de Planificación, luego pasara a la de Cooperación Municipal y ahora esté adscrito al área de Turismo". Unos cambios que, a su juicio, no ayudan a que la actuación tenga un final satisfactorio.

"Antes de las últimas elecciones vinieron a hablar de un proyecto ya redactado, con mallas, escolleras y bancales, que tampoco ha resultado ser la solución. Así que ahora toca volver a sentarse con Costas para analizar nuevas alternativas y hacer un proyecto nuevo", critica el alcalde de La Guancha.

"Evidentemente -subraya-, ya no puede hablarse de los 180.000 euros de presupuesto que se calculaban, sino de una actuación bastante más costosa para poder dar unas garantías reales de seguridad".

Después de más de 12 años de cierre, lo único que se ha ejecutado es la instalación de una malla antidesprendimientos en uno de los taludes laterales, "pero queda lo más complicado y peligroso".

Hernández no ve ninguna solución a corto plazo y recuerda que el nuevo proyecto, "cuando se redacte", tendrá que someterse a informes de Costas y de Medio Ambiente: "Unos trámites que no serán rápidos ni sencillos".

En su opinión, "otros partidos, que no son el PP, han jugado a hacer política con este asunto y no se puede engañar así a la gente. La realidad es que falta la segunda y definitiva fase para evitar el riesgo de desprendimientos en la playa de Santo Domingo y, hoy por hoy, no tenemos ni un proyecto definitivo redactado".