Olivia María Delgado Oval: "La deuda es millonaria, pero no podemos valorarla con exactitud"

Afronta su segunda etapa como alcaldesa accediendo al cargo con el respaldo de Primero Arico. Con muchas coincidencias programáticas, la situación municipal es lo que parece consolidar este "matrimonio de conveniencia".

¿Sorprendida por el estado del Ayuntamiento de Arico?

Sí, me sorprendí porque, aunque era evidente que las políticas que llevaba a cabo el anterior gobierno municipal eran nefastas, comprobamos que Coalición Canaria y el Partido Popular tenían secuestrada la administración local. El estado en el que han dejado este municipio es pésimo y nos enteramos de muchas cosas ahora, porque cuando estábamos en la oposición no nos daban acceso a la información.

¿Es Arico el reflejo de su administración?

En Arico hay muchas cosas que no se entienden. El municipio está desordenado y esto es causa directa de los más de 30 años de gobierno de la derecha. No sabemos si es consecuencia de la desidia o por la falta de voluntad de hacer las cosas legalmente. Ejemplo de ello es cómo se desarrolló la implantación de los parques eólicos en el municipio, sin responder a ninguna planificación energética y comprometiendo el presente y el futuro de la ciudadanía. Sin embargo, esto no refleja la realidad de la población de Arico. Los ariqueros y ariqueras son gente honrada, trabajadora y sacrificada.

¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento de Arico, aproximadamente?

Millonaria, pero no podemos cuantificarla con exactitud porque cada día siguen entrando facturas que no responden a ningún contrato y que no aparecen en la contabilidad local. Algunas deudas son reclamaciones de los juzgados, por ejemplo los 216.000 euros solo de gastos de demora a Vertresa. Esto está poniendo en jaque la estabilidad económica de Arico.

¿Miente Andrés Martínez cuando niega el dibujo catastrófico que hace usted y su gobierno?

El señor Martínez deberá explicar a la ciudadanía por qué, si hay dinero, el municipio arrastra tantas deudas en los cajones o por qué están las calles sin asfaltar, por qué no tenemos saneamiento en la costa, por qué no tenemos parques infantiles en condiciones, por qué las instalaciones deportivas están en un estado lamentable o por qué la plaza del pueblo está sin terminar.

¿Cuántos proyectos por hacer encontró?

¿Usted cree que si CC y el PP hubieran tenido algún proyecto pendiente de ejecutar no lo habrían llevado a cabo antes de las elecciones? No había planificación, tuvimos que empezar de cero, así lo hemos hecho con todos los servicios que había que prestar con urgencia este verano, partiendo de la nada.

¿Qué está sucediendo con la plaza de la Villa? ¿Tiene problemas ese proyecto?

La plaza de la Villa ilustra la nefasta gestión de CC y PP. Llevamos tres años sin plaza cuando el compromiso del anterior gobierno era tenerla acabada en año y medio. Lo peor es que la obra lleva paralizada seis meses y ya hemos gastado más de 2 millones de euros en ella; habrá que sumar en torno a un millón más para acabarla. Antes la plaza del pueblo era un lugar lleno de vida, donde iban los mayores a conversar y los niños a jugar, ahora los vecinos llevan años encerrados en sus viviendas, sin tener un sitio donde compartir. Nuestro compromiso es claro, abriremos la plaza, pero sin contravenir la ley.

¿Para cuándo la nueva compensación a Arico por el Complejo Ambiental?

Desde el gobierno insular se dará respuesta a esta demanda de la ciudadanía ariquera. Estamos convencidos de que el cambio de gobierno en el Cabildo será positivo para el municipio, no solo porque Arico tendrá esas compensaciones, sino porque también cambiará el modelo de gestión de los residuos y se adjudicará un nuevo contrato para la gestión del Complejo Medioambiental que penalizará el vertido en celda, lo que generará empleo verde. Demandaremos al Cabildo lo que le corresponde a Arico. Arico volverá a ser escuchado.

¿Para cuándo el consultorio médico de la costa y la mejora del centro de salud?

Me consta que se están dando los pasos correctos desde el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad la cual, quiero destacar, la encabeza la ariquera Teresa Cruz, quien eligió Arico para hacer su primera visita institucional tras ser nombrada consejera.

¿Qué futuro tiene el acuerdo plenario contrario a instalar parques eólicos entre la autopista y el mar?

Siempre hemos estado en contra de los intereses que ha tenido Coalición Canaria para instalar parques eólicos sin planificar, afectando a la forma de vida de los y las ariqueros. CC incumplió todos los acuerdos plenarios en defensa de Arico, acuerdos impulsados precisamente por nosotros.

¿Habrá más parques eólicos en este municipio? ¿Y plantas fotovoltaicas?

El anterior Gobierno de Canarias, presidido por el investigado Fernando Clavijo, dejó aprobados varios parques eólicos. Es verdad que ante estos nuevos parques nos queda poco margen de maniobra, sin embargo, lucharemos por la defensa del municipio para que esto tenga un beneficio para los ariqueros. Paralizaremos todos aquellos que estén en nuestra mano y, sobre los que no podamos evitar, exigiremos planificación y rédito fiscal que invertir en el bienestar de los vecinos.

Agache, Fasnia y Arico forman la franja más deprimida del Sur. ¿Hay poca solidaridad en la comarca y en la Isla?

Ha habido unos presidentes de CC en el Cabildo que han dado la espalda a esta comarca. Pedro Martín tiene muy presente el sur y conoce muy bien Abona, me consta que pondrá en marcha proyectos importantes para la comarca.

¿Veremos alguna obra del complejo turístico del cantón?

Se están dando los pasos para que así sea. Es un proyecto potente, llamado a diversificar la economía de la comarca, un proyecto que generará puestos de trabajo y que será un referente para Tenerife. Desde el ayuntamiento velaremos para que este desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además estamos trabajando para poner en marcha planes de formación que cualifiquen a los ariqueros y las ariqueras de cara a esta nueva etapa.

¿Por qué alcanzó tan rápido un acuerdo con Primero Arico?

Porque primero trabajamos el programa de gobierno en el que coincidíamos y porque queríamos un gobierno de progreso que dejara atrás la gestión caótica de Coalición Canaria y PP, pero lo más importante, porque contábamos con el apoyo mayoritario de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta la herencia, ¿se plantean acudir a la vía judicial para pedir responsabilidades?

Cuando tengamos la auditoría finalizada valoraremos el impacto de esta gestión y estaremos en disposición de tomar decisiones.