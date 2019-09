Alonso remarca que la mayoría de Martín la sustentan dos tránsfugas

El líder de CC en el Cabildo de Tenerife y expresidente de la corporación, Carlos Alonso, aseguró ayer que el presidente de la institución, Pedro Martín (PSOE), está sustentado por "el transfuguismo", en referencia al apoyo brindado por los ya ex de Ciudadanos (Cs) y actualmente en situación de no adscritos, Enrique Arriaga y Concepción Rivero.

Sobre ello, en declaraciones realizadas al programa Despierta Canarias, de Radio Marca, y respecto a la actualidad de la corporación, el nacionalista señaló que "el Cabildo de Tenerife está impulsado por un Gobierno en el que la ética no aparece", añadiendo que "Pedro Martín está sustentando su mayoría en el transfuguismo".

Alonso recordó que tanto Arriaga como Rivero "firmaron una carta ética en donde se comprometían a seguir las instrucciones del partido al que le mintieron" para sustentar el Gobierno socialista con Martín al frente.

El expresidente añadió al respecto que "el Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife (ROCIT) tiene muy claro lo que se hace con el transfuguismo y se lo quieren saltar. Es un comportamiento que debe aislarse y es lícita la limitación salarial. El político debe ser un referente social", dijo.

En el transcurso de la entrevista al nacionalista se le preguntó por su relación con Enrique Arriaga, que es miembro de la plantilla del Cabildo de Tenerife. Acerca de este asunto recordó que con anterioridad "tenía una relación aceptable con el señor Enrique Arriaga y al oír que tenía algo en contra de mí, lo llamé y lo negó. Las decisiones políticas no tienen que ir sustentadas en cuestiones personales", sostuvo el nacionalista. "Estamos acostumbrados a que nos mientan y que no pase nada. La ética de la mentira no debe ser la que gobierne. ¿Si alguien te miente en la cara, para qué le vas a dar la mano?", preguntó.

En Despierta Canarias, Carlos Alonso quiso manifestarse, también, sobre la situación en la que se encuentra el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el cual, dijo, "ha sufrido un acoso importante durante este tiempo".

"Clavijo se apartó. Lo primero que hizo cuando tuvimos los resultados electorales fue hablar con Cs, que era quien tenía las líneas rojas y no hubo respuestas en semanas", añadió el expresidente del Cabildo para concluir.