José Miguel Rodríguez Fraga: "No voy a renunciar a las reivindicaciones para Tenerife"

Con la aureola de ser el que manda en el PSOE del sur de la Isla y más allá de esa frontera, mientras los socialistas de la comarca van ocupando cargos en las instituciones supramunicipales y superada la resaca del éxito electoral en los comicios locales y autonómicos, José Miguel Rodríguez Fraga sigue siendo el referente al que acuden quienes, en este partido, tienen algo que aportar y/o decidir. En el Sur, también.

¿Qué objetivos le quedan tras 32 años de alcalde?

Muchos. Desarrollar Adeje, construir la nueva sociedad adejera es un proceso evolutivo que requiere adaptación al momento y las exigencias. Turísticamente, somos un destino consolidado, reconocible, con prestigio y posicionamiento, pero hay que seguir trabajando para mantenerlo en las líneas ya irrenunciables de ser destino de calidad, de excelencia y comprometidos con la sostenibilidad ambiental, económica y social, que la riqueza que genera el turismo llegue al residente o receptor en forma de empleo y servicios de calidad. Son 32 años que se han ido volando porque Adeje es un municipio dinámico. No tiene nada que ver con el que recibí.

¿Cómo afronta que el turismo viva un momento delicado?

Hay campanas y solemos dramatizar. Hay incertidumbre, pero, hasta ahora, el comportamiento tampoco es alarmante. Debemos estar preparados y ser conscientes, pero no hay que crear alarma. Hay elementos en el horizonte que debemos analizar para tomar medidas: el brexit, que genera una gran incertidumbre pero que no ha tenido gran incidencia en el mercado británico, todavía; cierto estancamiento económico que afecta al mercado alemán, sobre todo, pero el alemán es muy conservador; el aspecto ambiental, que está generando lo que se llama la vergüenza de volar, algo que debemos atajar; y la normalización de los mercados que nos permitieron nuestros mejores momentos turísticos justo en periodo de crisis económica. Tenerife tiene un comportamiento mejor, incluso crecimiento en el primer semestre del año, y hemos de avanzar en resolver el problema de la conectividad. A ello sumamos que el compromiso medioambiental es irrenunciable, como el de la calidad y el trabajo que hemos de continuar en la formación y la empleabilidad.

La diversificación de la marca turística, diferenciándose de Playa de las Américas con Costa Adeje, ha dado sus frutos...

A nosotros, sí. La diversificación enriquece si no se plantea como una confrontación, sino como una iniciativa detrás de la que hay una serie de medidas que lo que hacen es enriquecer el producto. Para nosotros fue un acierto, no bien entendido en su momento, pero hoy, sí. Seguimos trabajando codo con codo con los agentes del sector.

Que Arona estuviera paralizada durante años, ¿ha lastrado algo el destino Costa Adeje?

No quiero pensar eso. Lo que ha sido bueno para Costa Adeje es la apuesta por hoteles de calidad, que hayamos logrado la mayor concentración de hoteles de cinco estrellas y que el proceso no se haya estancado, sino que se renueva, así como la incorporación de nuevos productos que responden a nuevas exigencias y necesidades con efecto dinamizador. Todo eso consolida a Costa Adeje como destino singular.

¿Hay construcciones nuevas en el horizonte del mandato?

No. Nosotros no vamos a generar más, salvo que en el planeamiento incluyamos actuaciones muy, muy singulares que estamos considerando para que complementen nuestra oferta, vinculándolas a parajes especialmente significativos o algo así. Lo estamos pensando.

¿Caso del proyecto anunciado para El Puertito?

Es un plan parcial con proyecto que espero avance decididamente.

Con este panorama, parece lógica la situación del empleo.

Adeje es hoy el tercer municipio con menos desempleo de toda España y en la generación de puestos de trabajo en el sector turístico. Son algo más de 2.000 parados, en torno al 6% de la población activa.

Con esos datos, ¿quién le puede derrotar? Es uno de sus éxitos.

Hombre, claro, pero estamos en el compromiso de mejorar la calidad del empleo y la empleabilidad. Es decir, la cualificación del personal, que lo ha hecho espontáneamente y muy bien hasta ahora, y en aportar herramientas para todo ello. Estar vinculados con la Universidad y estar trabajando en la investigación son valores añadidos que propician un mayor número de posibilidades para la población.

Hay cosas que no cambian. La seguridad...

Es imprescindible. La seguridad no es un incentivo turístico, pero la inseguridad es disuasoria. Es un aspecto fundamental por nuestra propia gente, primero, y como destino turístico. No estamos en niveles preocupantes de inseguridad, aunque hay que mejorarlos, como todo. A ver si logran estabilizar el Gobierno central y nos quitan de encima esta espada de Damocles que supone no poder contratar, ni gastar y nos liberan de cosas como la regla del gasto y la prohibición de utilizar el superávit. En el caso de los municipios turísticos es esencial porque tenemos una carga especial que es aún mayor para aquellos que, como Adeje, están en expansión.

Es una demanda incomprendida y omitida por los gobiernos desde siempre.

Queremos potenciar la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias como un a herramienta importantísima al servicio del sector. Se va a ampliar al haber nuevas solicitudes y estamos preparando un plan de actuaciones a raíz de la Conferencia de Adeje, a partir de la necesidad de la gobernanza del turismo en Canarias y del diseño del modelo.

La comarca tiene muchas cosas pendientes. ¿Para cuándo el Hospital del Sur?

Ha sido nuestra bandera y ahora nos toca. No podemos mirar para otro lado. Hay que darle una respuesta a esto. Tenemos al presidente del Cabildo, abanderado de este proyecto, y una consejera de Sanidad en la que tengo gran confianza y esperanza. Sé que es capaz pero, también que lo tendrá muy difícil arreglar lo que viene mal desde hace mucho tiempo en un servicio sensible. Vamos a dar un margen pero ese compromiso es irrenunciable para nosotros; si no, sería una traición a nosotros y a nuestro compromiso. Pero estoy convencido de que será un hospital como Dios manda.

¿Y el tercer carril?

Más que tercer carril se precia el Plan de Movilidad de la Isla, en el que habrá que incorporar el tercer carril pero más cosas, también.

¿Como el tren?

Ni yo ni nadie tiene la planificación, porque no la hay. Sin excluir las medidas concretas que hay que ir tomando, hay que tener perspectiva. El presidente del Cabildo lo ha dicho muchas veces y muchos otros también lo hemos comentado. El tren del sur no es la prioridad porque no resolverá el problema de movilidad. El plan tiene que ser más amplio e incluir el transporte público eficiente, adaptado al territorio y sus circunstancias, barato y viable. La concienciación ciudadana también es imprescindible y hemos de tener en cuenta los problemas ambientales. No valen parches.

El desarrollo del aeropuerto sigue empantanado...

Las reivindicaciones de siempre, lo que pasa que ahora tenemos que saber que nos toca.

¿Está el PSOE del Sur un poco apático a la hora de reivindicar?

No, tenemos que dar un margen, pero tenemos el compromiso de avanzar. Tenemos que mirar para nosotros porque los otros ya no están. Eso implica un cambio de perspectiva que se está produciendo. Si hay que reivindicar, seré el primero. No voy a renunciar a las reivindicaciones para la Isla, el tema del sur es accidental; creo en Tenerife como isla bien conectada y con una comunicación fluida en lo económico, la cultura y las personas. Somos una isla, algo que olvidamos a veces. La movilidad es esencial.

Escuchándole parece que el Sur haya llegado al sitio que tanto tiempo reivindicó.

No. Sigo pensando que es un problema de Isla y de desequilibrio. Estuve este verano de vacaciones en Gran Canaria. Estamos a años luz de su sistema viario, de su aeropuerto y de sus comunicaciones. Me alegro muchísimo por ellos, pero qué ha pasado aquí, que sigo yendo a Santa Cruz por la misma carretera que recorrí cuando iba a estudiar a La Laguna y, además, sin alternativa. Voy a Gran Canaria y disfruto de puentes, túneles, carraeteras... ¡Maravilloso, estupendo! Y mejorándolo. Mientras, aquí estamos todavía discutiendo el anillo insular y no se qué. Quizá la torpeza de los dirigentes anteriores fue no entender que este es un problema de Isla, no de Norte y Sur, como si fuéramos Estados Unidos. Hay que interconectar todo para que fluya riqueza, empleo y todo. Ese es el reto. Vamos a dejarles un tiempo y a arrimar el hombro. De momento, ya estamos aportando capital humano con experiencia política para formar equipos y afrontar esta situación en el Cabildo y Gobierno canario.

¿Le ha pedido algo a Pedro Martín como presidente del Cabildo?

Nada. Confío que será un gran presidente del Cabildo con las dificultades que tiene un pacto difícil, una situación complicada y una administración potente. Es una persona que ha acreditado su valía. Me he puesto a su disposición, pero hay que dejarle su margen y tiempo. Está bregado.

¿Está el Sur al acecho de Pedro Martín?

Tiene esa componente y no me gusta, porque generar expectativas crea un problema en otra parte de la Isla porque parecería que va a haber un sesgo en la acción, con lo que podemos caer en la tentación de vigilar uno para ver lo que hace y otro, lo que no hace. La consecuencia es que complicamos mucho las cosas. Pedro tiene la Isla en la cabeza y un compromiso insular con la perspectiva del Sur, que es buena porque se trata de una realidad más dinámica y moderna. Segmentar la Isla puede ser útil desde el punto de vista metodológico para desarrollar el trabajo, pero no es bueno desde la perspectiva política. Tenerife hay que pensarlo como una unidad, integrada e integradora.

¿Está la comarca en el momento de vivir una unidad real?

Es un discurso insular. Aquí no queremos estar en contra de otras partes de la Isla, quizá por la lejanía que hemos vivido muchísimo tiempo queremos una Isla cohesionada en la que la riqueza se genere y reparta. El Sur genera ahora la mayor parte de esa riqueza. Cuidémosla sin historia de celos, a veces muy socorridas e n el discurso político pero poco prácticas en la realidad. No ayudan a mejorar las cosas.

"Quiero un aeropuerto puntero, no chapuzas"

José Miguel Rodríguez Fraga señala la conectividad aérea y la movilidad interior como los problemas relevantes de la Isla, "no el Circuito del Motor o el tren". Especial hincapié hace en que Tenerife precisa "de un aeropuerto en condiciones, porque es la sala en la que recibimos a la gente que viene a pasar sus vacaciones y donde nos despedimos, pero, a veces, tiene aspecto tercermundista". El alcalde de Adeje sostiene que el Tenerife Sur-Reina Sofía "no es un aeropuerto preparado para esperar con comodidad. Quiero un aeropuerto puntero, no quiero chapuzas ni apaños. ¡Ya está bien!".

Entre esas prioridades, el regidor adejero sitúa "el problema sanitario, los hospitales, los dependientes, los mayores. Hemos de responder a todo ello y hacerlo teniendo en cuenta que todo ello ha sido nuestra bandera".

José Miguel Rodríguez Fraga asegura no tener una opinión formada sobre el puerto de Granadilla tal cual se percibe hoy. Admitiendo que es "un proyecto que nació mal, fue una apuesta profunda por generar esa infraestructura, el gas y la ZEC", manifiesta "no tener un planteamiento claro sobre eso, pero hace falta un puerto industrial, algo que comprometería mucho a la capital".

Biografía

En la página web del Ayuntamiento de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (29 de abril de 1947) publica retazos de su vida bajo el epígrafe Mi biografía. Entre otras cosas, cuenta que está casado y que es padre de tres hijos. "Me considero un adejero muy identificado con este pueblo, su historia, su territorio y su gente. Desde una posición progresista, soy un hombre comprometido desde mi juventud, con valores como la convivencia, la participación y la cultura. He tenido la fortuna de desarrollar ese compromiso desde dos ámbitos: El de la educación, como profesor de Geografía e Historia y Catedrático de Filosofía, y el de la política, como militante del Partido Socialista y alcalde de Adeje. Esto me ha permitido acompañar el desarrollo del pueblo de Adeje durante estos años y me ha hecho estar más comprometido y orgulloso de la realidad adejera. Mi empeño en favor de los más desfavorecidos, dependientes, mayores... se ha concretado en un conjunto de proyectos que he podido impulsar desde mi posición como alcalde. Desde siempre, una de mis ilusiones ha sido trabajar por los jóvenes y para ello he querido contar en todo momento con sus aportaciones, su vitalidad e ilusión. Por y para ellos ha sido mi lucha por la formación en Adeje. Me gusta compartir el trabajo y rodearme de gente valiosa con la que trabajo desde el optimismo, la ilusión y la esperanza. Como ser humano, estoy especialmente agradecido por contar con una compañera que ha sido para mí un soporte fundamental en todos los ámbitos de la vida y por ser padre de tres hijos que completan mi vida. Cuento con buenos amigos, compañeros y magníficos colaboradores de los que me siento orgulloso y agradecido, como orgulloso me siento de pertenecer a esta comunidad adejera".

Primer teniente de alcalde durante año y medio, José Miguel Rodríguez Fraga alcanzó la Alcaldía en 1987 con el apoyo del concejal del CDS. En 1991 duplicó la cifra de concejales del PSOE pasando de 6 a 12, mayoría absoluta que mantiene hasta hoy con un número mayor de ediles (en 2003 alcanzó los 17). En los 32 años transcurridos, fue presidente de la gestora regional y actualmente lo es del PSOE Canarias, además de presidir la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.