Los puertos tinerfeños cierran la temporada con 447.000 cruceristas

Hasta el mes de diciembre hay previstas 245

Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife cerrarán el último cuatrimestre del año con una previsión de llegada de 447.000 mil cruceristas, en 245 escalas de buques crucero. De esta total, 291.172 turistas, en 147 escalas, pasarán por el puerto de la capital tinerfeña.

Noviembre, con 66 escalas, será el mes con más llegadas de cruceros y cruceristas. Está previsto que arriben al puerto capitalino en esas fechas 124.280 turistas.

Mientras, por el puerto de La Palma harán lo propio, entre septiembre y diciembre, 108.877 cruceristas en 61 escalas, mientras que al puerto de La Gomera llegarán 42.820.

Por su parte, podrán conocer El Hierro, a través de su puerto, La Estaca, 3.100 turistas de dicha categoría mientras que 600 llegarán al sur de Tenerife con entrada por el puerto de Los Cristianos. En el caso del puerto del sur de Tenerife, la escala está prevista para el mes de noviembre.

Es más, el mes que registrará el mayor movimiento será noviembre, con 186.900 cruceristas y ciento once escalas confirmadas para el total de puertos, si bien será la instalación de Santa Cruz de Tenerife la que registre el mayor incremento respecto al mismo mes de 2018, al pasar de los 95 mil turistas de dicha categoría movidos hace un años a 124.300, esto es, 29.300 más en apenas treinta días.

Septiembre, mes en curso, dejará en los puertos tinerfeños prácticamente cuarenta mil visitantes, entre cruceristas y tripulantes, que llegarán a las diferentes islas en un total de doce escalas, cifra que indica la capacidad de las naves que tienen previsto atracar.

Concretamente, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife recalarán unidades como el Explorer of the Seas, con 3.100 cruceristas, el Ventura, con 3.200, el Britannia, con 3.600, y el Independence of the Seas, con 3.800.

De hecho, el Explorer of the Seasel arribó el pasado sábado 7 de septiembre con 1.100 tripulantes.

Ventura y Britannia también visitarán el puerto de La Palma junto al Astor, unidad esta última que también pasará por La Gomera.

Balances

Durante el pasado mes de agosto, y según los datos aportados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, las tres escalas que se produjeron en el puerto de Santa Cruz dejaron un total de 6.400 cruceristas, mientras en las dos del puerto de La Palma lo hicieron 5.400.

Entre enero y julio de 2019 llegaron a las Islas un total de 585.85 turistas de crucero, un 3,9%más que en el mismo periodo del año anterior. Es más, en el caso del puerto de la capital tinerfeña el incremento fue del 8%. A él arribaron 403.964 cruceristas. Mientras, el incremento en el puerto de La Palma alcanzó el 5%, con un total de 141.702 turistas en 76 escalas.