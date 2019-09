El carnaval ya tiene reyes

El Carnaval de Verano del Puerto de la Cruz, que aspira a convertirse en el Carnaval de Verano de Tenerife, hizo este jueves historia al coronar al primer rey del carnaval. Un honor inesperado para el portuense José David Mesa Torres, un trabajador del sector de la hostelería, de 28 años de edad, que el día antes de la gala ni se planteaba la posibilidad de ser el primer monarca masculino de las carnestolendas tinerfeñas. Su corte de honor la componen Brian Jesús Oliva, de La Orotava, que también se embarcó en la aventura sólo unas horas antes de la gala, y Jermaine Kabongo Arbelo, segundo finalista.

Minutos después de recibir el cetro y la banda que lo acreditan como primer rey del Carnaval de Verano, David Mesa atendió a El Día y reconoció que llegó al escenario de la plaza de los Reyes Católicos por una casualidad: "El miércoles, paseando por el Puerto de la Cruz, me crucé con el concejal de Fiestas, Alberto Castilla (PSOE), y me dijo que me animara a participar, que viviera esa experiencia, que aún había diseñadores que no conseguían a chicos, y dije: ¿Por qué no?".

Mesa no forma parte de ningún grupo del carnaval ni tenía demasiada experiencia previa en este tipo de certámenes: "Lo único que había hecho es participar hace mucho en el Míster Tenerife 2011. Desde entonces, nada más".

"Era la primera vez que se hacía algo así. El carnaval llama a mucha gente, de aquí y de fuera, y pensé que todo lo que sea por promocionar la Isla y el carnaval, bienvenido sea. Y me animé a participar", declaró Mesa, un joven que trabaja y estudia para convertirse en azafato de barco.

Castilla explicó a El Día que tenían muchos diseñadores dispuestos a participar, pero "costó encontrar a chicos que se presentaran como candidatos". Una dificultad que esperan que no vuelva a producirse tras el éxito de esta primera gala: "Romper moldes y luchar contra todos esos tabúes que existen es muy complicado. Pero lo hemos logrado".

Brian Jesús Oliva, primer finalista, se quedó a un paso del título, pese a que dio el paso de participar apenas cinco horas antes de la gala: "Siempre me ha gustado desfilar y me pareció que era una manera muy innovadora de promocionar el carnaval. Tenía experiencia en el certamen de Míster Global Tenerife, pero esto ha sido muy improvisado, me lo dijeron a las cuatro de la tarde (del día de la gala) y lograr ser el primer finalista es todo un honor".

Este joven de 19 años, vecino de La Perdoma, espera repetir en 2020 para tratar de "levantar el cetro" de un certamen que llega para quedarse y romper barreras.

Hoy

Desde las 12:00 horas se celebra la popular Fiesta del Flotador, en el Lago Martiánez, que durará hasta medianoche e incluirá las actuaciones de Nalaya Brown, Roser, Dayan, las Hermanas Amparo, Marcela Morelo, OBS, Ni un pelo de tonto y DJ Nico. El precio de la entrada será de 3 euros para residentes en el Puerto de la Cruz y de 5,50 euros para el resto. Se cobrará la tarifa habitual de entrada al Complejo de Ocio Costa Martiánez.

Mañana

A las 10:00 horas

Carnaval familiar en la plaza de los Reyes Católicos, con diversas actividades hasta las 14:00 horas.

A las 13:00 horas

Concierto de la artista y youtuber Ariann, en la plaza de los Reyes Católicos.

A las 17:00 horas

Sambódromo y clausura del Carnaval de Verano 2019, también en la plaza citada.