Vigía celebra el fallo contra Lope Afonso y se opondrá a su recurso

La Plataforma Vigía de los Derechos Públicos y Privados, la entidad que denunció al exalcalde portuense Lope Afonso (PP) por el llamado caso mercadillos, celebra el fallo judicial contra el exvicepresidente insular y anuncia que se opondrá a su recurso, momento en el que insistirán en solicitar "la revisión del delito de malversación de caudales públicos", que en primera instancia no se considera acreditado.

Para Vigía, "cualquier mala gestión dolosa de lo público es corrupción". Y subrayan que "ha quedado probado que Lope Afonso, con ánimo de parcialidad y el injusto fin de eludir la aplicación imperativa de los principios constitucionales de igualdad y mérito, con pleno conocimiento de que esas resoluciones eran contrarias a la legalidad vigente y con desprecio a la misma, procedió a conceder autorizaciones para la ocupación y uso del espacio público, de forma verbal y escrita a diferentes personas, tanto físicas como jurídicas, y en concreto a los señores Álvaro Luis Rodríguez, representante de la Mercantil Mercadillos del Atlántico SL, y David Semelak para que organizaran así la celebración de sus respectivos mercadillos de la plaza de Europa, centro comercial La Cúpula y estación de guaguas, sin que se recabara o comprobara de estos el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable de la venta ambulante en el municipio".

"Esos gestores cobraban a los diferentes puesteros un precio no fijado por el ayuntamiento de manera discrecional y a libre criterio del promotor por ocupar un espacio en la vía pública y sin control por parte del acusado. Los mercadillos ocupaban entre 700 y 500 metros de suelo público", detalla Vigía.

Este colectivo añade que la sentencia aclara que "todo se hizo con meras solicitudes presentadas por los anteriormente citados como gestores de los respectivos mercadillos, sin seguir procedimiento alguno, ni respetar las exigencias de concurrencia competitiva".

"Esta forma de proceder, dejando fuera a algunos artesanos del Puerto de la Cruz, que el concejal no permitía que se instalaran en dichos mercadillos, nos llevó junto con la presidenta de los mismos, Ana Blanco, a denunciar la situación ante la Fiscalía Provincial de Tenerife. Y de ellos no se ha escrito ni una línea", subraya la Plataforma Vigía de los Derechos Públicos y Privados.

Insisten en una posible malversación de caudales públicos

La Plataforma Vigía no comparte con la jueza la "no apreciación del delito de malversación de caudales públicos, dado que a estos mercadillos se le dieron una serie de recursos públicos como luz, agua, vallas, horas de personal municipal, escenarios, horas de la policía municipal, que costeamos todos los portuenses y que han sido declarados ilegales por la sentencia, constituyendo un grave perjuicio para la causa pública en un tiempo continuado de dos años y en tres mercadillos". Vigía también se muestra en desacuerdo con la exalcaldesa Sandra Rodríguez (CC), quien en su declaración "manifestó que ese coste podría ser insignificante". Para Vigía, "su señoría no dice que no exista el delito de malversación, sino que no se practicó prueba alguna al respecto y que no consta acreditado que se haya causado un grave perjuicio para el ayuntamiento". Tanto la jueza como la Fiscalía descartaron que Afonso hubiera cometido malversación.