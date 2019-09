Detectan problemas para maniobrar en la nueva estación de Puerto de la Cruz

El gobierno portuense (PSOE-ACP), el personal técnico municipal y la Policía Local del Puerto de la Cruz están trabajando junto al Cabildo de Tenerife y la empresa que ejecuta las obras de construcción de la nueva estación de guaguas para "tratar de mitigar los problemas de maniobrabilidad del proyecto y los efectos negativos que la puesta en funcionamiento que la nueva instalación tendrá sobre el tráfico y la movilidad en la zona".

El edil de Ciudad Sostenible y Planificación del Puerto de la Cruz, David Hernández (ACP), destaca las dificultades que tendrán los vehículos para maniobrar en el interior del recinto por las limitaciones de espacio. Esto, subraya, "obligará a muchas de las guaguas que entren a la estación para dejar pasajeros a salir y dar una vuelta completa a la manzana para volver a entrar y situarse en la dársena de salida".

Hernández apunta que un informe técnico municipal del año 2014 -cuatro años antes de que se iniciasen las obras- ya advertía de la "desproporcionada" afección que sufriría la avenida Melchor Luz debido a esta circunstancia, pero señala que es ahora cuando se están tomando las medidas necesarias para planificar la ordenación del tráfico y reducir en lo posible los efectos negativos.

El alcalde portuense, Marco González (PSOE), destaca que "hasta hace pocos meses no se habían tenido en cuenta las indicaciones de la Policía Local para organizar la movilidad en la zona, a pesar de que es la responsable de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en la ciudad. No es de recibo que los principales conocedores de la realidad de la movilidad de nuestra ciudad no fueran involucrados en tiempo y forma en este proceso de diseño y construcción de la nueva estación de guaguas".