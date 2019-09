"Las fiestas más bonitas del mundo"

A sus noventa años de edad, Rafaela Torres de la Rosa, madre del autor del cartel anunciador de la Bajada 2019, recuerda que las fiestas del Socorro "son las más divertidas y bonitas del mundo". Señala que era la única época del año en la que sus padres le daban libertad para disfrutar; de resto, la vida se alternaba entre el monte y las casas de Izaña.

"Antes y ahora, la gente es muy respetuosa. No sé por qué, pero se quieren mucho y comparten la comida, incluso cuando no había mucho alimento". Y añade: "Mucha veces iba a la bajada a ver si me daban tantito así de gofio", recordaba ayer, víspera del día grande de la Virgen del Socorro. Madre de cinco hijos, entre ellos el artista Javier Eloy Campos, recuerda cómo la gente hacía noche en la ermita del Socorro porque no tenían donde guarecerse, o una vez que, según le contó su madre, se perdió una joven, sin olvidar algunos cantares de la época que hasta entona, antes de gritar: ¡Viva la Virgen del Socorro!