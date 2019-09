Una prueba toda positiva

Visita al Espaciocero, donde se realizarán pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C en Puerto de la Cruz.

Visita al Espaciocero, donde se realizarán pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C en Puerto de la Cruz. Andrés Gutiérrez

Un espacio en el que se pueden realizar las pruebas para detectar el VIH, la sífilis y la hepatitis C, en el que también se podrá encontrar apoyo y asesoramiento acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Espaciocero, que ayer fue inaugurado en Puerto de la Cruz, tiene el objetivo de promulgar los beneficios que la realización de estos test rápidos pueden tener en la salud sexual de los usuarios, así como romper con los mitos que están vinculados a estas enfermedades.

El coordinador del proyecto, Anthony Carballo, explicó ayer que se trata del primer punto de detección rápida de todo el norte de Tenerife. Estará gestionado a través de la asociación Diversas y contará con la financiación del Servicio Canario de Salud y el patrocinio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Carballo indicó que se tratará de un servicio totalmente "anónimo, confidencial y gratuito", realizado por personal sanitario con formación especializada. Mientras que las pruebas de VIH y hepatitis C se realizan a través de una muestra de saliva, el test para detectar la sífilis es un pequeño pinchazo en un dedo. Los resultados estarán listos en unos 15 o 20 minutos y, en el caso de que fueran positivos para alguna de estas enfermedades, el espacio podrá derivar al paciente al centro sanitario que corresponda.

La presentación contó con la asistencia de la directora del área de Salud de la Isla, Susana Cantero, quien valoró este tipo de iniciativas, ante el repunte que existe en el Archipiélago de la incidencia de estas enfermedades. "Canarias es la tercera comunidad con mayor tasa de sífilis, mientras que duplicamos la media nacional de VIH", comentó.

Por eso, resaltó que la prevención es esencial y, en este sentido, el conocimiento temprano de que se padece la enfermedad es muy importante, ya que "cuanto más precoz es el diagnóstico mejor pronóstico tiene".

El alcalde portuense, Marco González, también recalcó que, al mismo tiempo que se llevarán a cabo estas pruebas en el Espaciocero, se realizará una campaña de concienciación y sensibilización "para hacer reflexionar y evitar el repunte de estas enfermedades". De forma paralela, también se buscará romper con los mitos y estereotipos vinculados a estas patologías y al colectivo que las padece.

González quiso agradecer a la asociación Diversas, que se hará cargo de la gestión de espacio, su predisposición y colaboración para sacar este proyecto adelante.

Las pruebas se realizarán los martes y jueves entre las 16:30 y las 19:30 horas en este espacio portuense, localizado en la calle de La Verdad. Para ello, los interesados deberán pedir cita previa a través del número de teléfono de la asociación, que puede consultarse en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, en este espacio también se desarrollarán talleres y actividades de sensibilización que Diversas organizará a lo largo de todo el año.

Cruz Roja pone en marcha un proyecto de prevención

Cruz Roja da comienzo al Proyecto de Prevención del VIH/sida y Atención Integral a Personas Seropositivas en Situación de Vulnerabilidad. Este está financiado por el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, a través de la convocatoria de subvenciones del IRPF. Su principal objetivo, como así indica su nombre, es prevenir el VIH y atender a las personas que lo necesiten. Este punto de información sexual de Cruz Roja, denominado El Puntito, de manera más cercana, presta en su servicio tres ejes de actuación y cuenta con un enfermero especialista en promoción de la salud sexual contratado para llevar a cabo todas estas acciones. La primera fase es de prevención. En ella se ofrecen charlas y talleres del VIH/sida y las ITS en distintos ámbitos, como asociaciones, centros de salud, Ampas, instituciones públicas y privadas, sindicatos, etc. La segunda etapa es de atención y detección. Por ello, se realizan pruebas rápidas del VIH, la sífilis y la hepatitis C, sobre todo a los colectivos más vulnerables, siendo estas personas que se dedican a la prostitución, usuarios de drogas inyectadas, personas sin acceso al sistema sanitario, hombres que tienen sexo con hombres, entre otros. Como cierre de este proceso, se aporta seguimiento y acompañamiento tanto de los casos positivos resultantes de las pruebas.