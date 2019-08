El paraíso subacuático de El Rosario

Los amantes del mar están de enhorabuena cuando llegan a la costa de El Rosario. Varios núcleos costeros dan la bienvenida a bañistas, adictos al sol y submarinistas durante buena parte del año y sobre todo en estas semanas de verano, en las que se convierte en difícil tarea extender la toalla en puntos como Tabaiba y Radazul.

Las costas de El Rosario son unas de las favoritas de los tinerfeños para practicar buceo. El club de submarinismo El Pejín es uno de los más importantes de la zona y cada verano atiende a decenas de usuarios, expertos y principiantes, que desean adentrarse en las aguas cristalinas de esta zona de Tenerife. Nacho Arribas y María José González son dos de los miembros de El Pejín y aprovechan cualquier momento para ponerse el neopreno y sumergirse en el mar. "A pesar de que hay mucha gente que viene a esta zona de Tabaiba, a nosotros no nos dificulta demasiado la práctica del buceo, aunque es verdad que nos gustaría contar con un acceso para nosotros y así no molestarnos los unos a los otros", relatan estos dos buceadores nada más salir del agua. Las limpias aguas y la amplia variedad de vida marina son dos de los aspectos que más destacan de esta zona de costa rosariera a donde acuden clubes de toda la Isla.

Un asiduo de Tabaiba

Alejandro Carballo es un vecino de El Rosario que acude prácticamente todos los días del mes a darse un chapuzón en Tabaiba. Destaca de esta zona de costa la tranquilidad y lo cómodo que es pasar un rato al sol, entre gente conocida con la que mantener una conversación con la que se pasan las horas volando. "Entre semana solemos encontrarnos personas de la zona y los fines de semana es cuando llega gente de fuera, sobre todo de otras partes de la Isla, no tantos turistas", explica este vecino quien destaca el trato familiar que hay incluso con los trabajadores de los bares y cafeterías cercanas.

Una de sus mayores demandas tiene que ver con la piscina de esta zona de la costa: "La charca deja mucho que desear". Y es que Carballo lamenta que esta charca esté más tiempo vacía que llena de agua y afirma que muchos usuarios que se encuentran con esta sorpresa por primera vez dejan de acudir a Tabaiba al no poder saber cuándo estará llena y en funcionamiento esta piscina.

Candelaria López es vecina de La Laguna pero tiene un apartamento en Tabaiba y aprovecha para darse un baño en la playa siempre que puede. Lamenta los problemas de aparcamiento que hay en la zona mientras entabla amistad con los santacruceros Fernando Manríquez y David Melchor, quienes han aprendido a llegar a Tabaiba sobre las nueve y media de la mañana para asegurarse una plaza de aparcamiento. "Hay que venir temprano y conocer bien la zona para encontrar sitio", explica Melchor quien aprovecha las largas horas que pasa junto a la costa para recoger y coleccionar cáscaras de erizos. "Es un espectáculo ver la cantidad de peces que nadan por aquí cerca", afirma el santacrucero, quien no duda en ponerse las gafas de buceo para darse un chapuzón. Precisamente él le ha descubierto a Fernando Manríquez un sendero que conecta Tabaiba con la playa de la Nea y que ahora este último no olvida recomendar a todo aquel con quien se encuentra. "Se tarda una media hora en ir y otra en volver y sé exactamente cuántos escalones hay en cada sentido", afirma este vecino quien alaba la belleza de las vistas de las que se puede disfrutar durante el camino.

Esta zona de costa de Tabaiba acoge a todo tipo de perfiles de usuarios. Así, además de buceadores y gente mayor también acuden familias enteras que pueden elegir entre la playa o lanzarse al mar desde las escalinatas junto a la piscina. María García forma parte de una de esas familias laguneras que acude casi a diario a Tabaiba durante los meses de verano. "Estuvimos viviendo aquí un tiempo y ahora seguimos volviendo para disfrutar de la playa, aunque es una pena cómo tienen la piscina", explica la mujer mientras trata de decidir dónde extender la toalla.

Radazul es otra de las zonas de baño de El Rosario que se llena de usuarios de todas las edades estos días de verano. Da igual si es un miércoles o un domingo porque cualquier rincón de costa está lleno de bañistas desde primera hora de la mañana. Lucila Candelaria es una de esas vecinas a las que le encanta este trocito de paraíso.

"El agua está tan limpia..."

Ella vive en la Península pero pasa el verano en Radazul junto a su familia porque "nos encanta bañarnos aquí, con el agua tan limpia". Destaca, por tanto, la gran belleza marina de la que se puede disfrutar en la zona y precisamente eso no ha evitado que en alguna que otra ocasión le pique una medusa mientras se bañaba en Radazul.

Los servicios de baño y ducha y la falta de aparcamiento son algunas de las grandes demandas de los usuarios de esta zona de playa, donde se reúnen tanto familias como gente joven. Los diferentes espacios permiten que se reúnan tanto grupos que aprovechan el buen tiempo para jugar a las palas como usuarios que se acuestan sobre las hamacas para no desperdiciar ningún rayo de sol.

Olivia Valido vive en Radazul desde hace más de 20 años porque se trata de una zona muy tranquila, aunque reconoce que en los meses de verano esa paz desaparece momentáneamente. "Cada año notamos que vienen más turistas, sobre todo porque hay cada vez más pisos de alquiler vacacional", relata esta vecina. Celebra que este año se haya delimitado una zona para que se preparen y reúnan los submarinistas puesto que esta zona, al igual que Tabaiba, es muy frecuentada por estos deportistas y hasta ahora obstruían el paso de los viandantes de la avenida con sus materiales al ir a entrar y salir del agua.

Al igual que muchos otros usuarios, Valido reclama mejores servicios en la playa puesto que explica que las duchas no funcionan y los baños no son suficientes para la demanda que existe. No obstante, este sigue siendo uno de los paraísos naturales del municipio de El Rosario que, cada día, se encargan de descubrir decenas de bañistas.

Las claves