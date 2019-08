Hackean la cuenta en Twitter del Ayuntamiento de Arona y amenazan de muerte al alcalde y a su familia

A las 1:40 horas la cuenta oficial en Twitter del Ayuntamiento de Arona publicó un tuit "Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción". Publicada utilizando la versión web de la red social, no desde una app. Fue el inicio de una serie de amenazas, insultos y ataques tanto al consistorio sureño como a su alcalde, José Julián Mena.

En una serie de 10 tuits, uno de ellos no disponible al ser cancelado automáticamente por la propia red social, la cuenta de Twitter no ha dejado de realizar amenazas y acusaciones graves contra el alcalde. El primero de estos mensajes es "Maten a este hijo de puta, que sepa lo que es pasar hambre, que sepa lo que es vivir en la calle o que te roben con una pistola en la cabeza, que pase por al menos una situación que pasa la población cada día". En una publicación que acompañó con la fotografía del regidor.

No se quedaron los ataque en este único mensaje. En uno posterior realizó acusaciones de corrupción, amenazando con asesinato como el castigo para los que los ejercen. "La corrupción no se disculpa, no se perdona, la corrupción se combate, se castiga (asesinato) sino, se convierte en i-m-p-u-n-i-d-a-d". No acababa así la amenaza, ya que en una siguiente publicación amenaza incluso a la familia del alcalde, indicó, citando la cuenta del alcalde en Twitter, "Se dónde vives y por dónde te mueves, tú y toda tu familia".

En un mensaje, no accesible por la propia red social amenazaba con saña y violencia a Mena: "Si sigues así, te mataré a machetazos, te daré 100 veces con un cuchillo de carnicería en la cara, te amputaré los brazos y ojos, te cortaré la garganta, te quitaré la piel del cuerpo, a tí y a todos tus familiares" en un tuit que acompañó con la imagen de carne descuartizada.

En sus últimos tuits, ha querido el hacker que los medios se hagan eco de este asalto a la cuenta en Twitter citándolos, aunque antes, por si no había quedado claro, indicó "Estamos luchando sin parar para que este país no caiga, no apoyes a hijos de puta como este gobierno. MUERTE A JOSÉ JULIÁN MENA".

La persona que ha realizado esta acción ha dejado fijado como tuit más destacado el que ofrece un mensaje con el que cree que puede recabar apoyos: "Un asesinato puede salvar a una ciudad entera de la pobreza, corrupción, delincuencia. etc.. MATEN a José Julián Mena, hay miles de formas de hacerlo sin que nadie sepa nada".

Fuentes consultadas por el Ayuntamiento han indicad que han iniciado las medidas legales que están a su alcance y que responderán a esta agresión.