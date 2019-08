Simba se cuela en la verbena de la Pamela

Simba quiso perderse este jueves la Verbena de la Pamela de Tejina. Los personajes del clásico El Rey León estuvieron presentes en la cabeza de algunos de los asistentes a una de las jornadas más entretenidas de las fiestas en honor a San Bartolomé, y que congregó en la tarde de ayer a miles de personas en el entorno de la plaza de la Iglesia de este pueblo lagunero. La fiesta dio comienzo a las tres de la tarde y, una hora más tarde, centenares de asistentes ya bailaban al ritmo de las orquestas que amenizaron la celebración.

María Luis, Cristina Alonso y Silvia Ramos, junto a seis amigos más, trabajaron durante una semana para crear vistosas pamelas con los personajes de El Rey León. Así, los que visitaron ayer Tejina pudieron hacerse una fotografía con Timón, Pumba, Nala y Scar entre canción y canción. Casi 150 metros de lana fueron necesarios para dar forma a la vistosa melena del babuino Rafiki. Y es que este grupo de amigos de La Laguna, que en años anteriores ha lucido pamelas con sirenas y tiburones, está conformado por auténticos seguidores de la historia del león más famoso de la sabana y por eso no se han perdido ni la película de dibujos animados, ni el musical ni la nueva cinta de acción real que se puede ver en los cines.

La pareja formada por Javier Govea y Esmeralda del Valle llegó ayer a Tejina desde Arona, y era la primera vez que acudían a esta fiesta. Ellos quisieron aprovechar la ocasión para demostrar el amor que sienten el uno por el otro y por eso dieron forma a una pamela que llevaba por nombre Amor picante. "Decidimos venir a la verbena porque quedamos con un grupo más grande a través de Facebook y, como nos encanta el amor incondicional, decidimos crear este sombrero", explicó la pareja mientras lucían en sus cabezas vistosos pimientos rojos.

Antonio Suárez llegó con su grupo de amigos desde el sur de la Isla para divertirse en esta jornada que estuvo marcada por el fuerte calor. Para protegerse de las altas temperaturas, estos amigos no dudaron en acudir a una de las barras que despachaba bebidas y calarse bien la pamela que lucieron repleta de ropa tendida, y que seguro que no tardó en secarse bajo el sol de Tejina. "Nuestra fantasía se llama Corre, corre que mañana es la fiesta", bromearon los amigos cuando se les preguntaba que cuánto tiempo habían tardado en dar forma a su sombrero.

El Teide, un castillo de naipes, medusas o los dulces palotes fueron algunos de los detalles elegidos por los asistentes para acudir a la Verbena de la Pamela, a la que tampoco faltaron vecinos de Tejina como Manolo Alonso y Eduardo González quienes apostaron por el campo para dar forma a sus pamelas y lucieron sombreros con miniaturas de carretas y un saco de papas. Por supuesto, los conocidos corazones de Tejina tampoco se perdieron la fiesta –aunque no será hasta el próximo domingo cuando realicen su entrada en la plaza de la Iglesia– y se pudieron ver en varios de los diseños de las pamelas. No obstante, este año muchos de los asistentes apostaron por el sencillo sombrero de paja para acudir a la fiesta, y no fueron muchos las originales pamelas que se dejaron ver por las calles de Arriba, Abajo o El Ramal. A pesar de todo, la fiesta no faltó en Tejina un año más, en el que el ritmo de las orquestas y la ganas de fiesta convirtieron la jornada en una de las más divertidas de las fiestas de San Bartolomé.