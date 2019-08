La tubería que se rompió en Los Moriscos ya funciona a pleno rendimiento

La tubería de agua depurada que suministra el riego al sur de Tenerife ya funciona pleno rendimiento. Nueve días después de su rotura en el tramo que pasa por la zona de Los Moriscos, en Santa Cruz, el agua llega ya a sus destinatarios sin ningún tipo de problema.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, que ha llamado personalmente a la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, quien ha calificado el hecho como una "muy buena noticia".

Los trabajos comenzaron apenas horas después de detectarse la rotura en la tarde del lunes 5 de agosto. Menos de 24 horas después, el presidente del Cabildo decretó la emergencia; lo que permitía a la administración designar, en base a criterios técnicos y de experiencia en el tipo de obra.

Ferrovial fue la empresa seleccionada, aunque se contó, además con otras empresas canarias para su desarrollo: Emalsa -que proporcionó las dos únicas piezas de tubería existentes en las Islas, y necesarias para solucionar el incidente-, Soldecan, Grúas Bony y Balten, propietaria y responsable del suministro de agua regenerada.

Parrilla destacó que "tanto los responsables de estas empresas como sus trabajadores y trabajadoras, lo han dado todo, incansablemente, sábado y domingo incluido, para tener repuesta la canalización antes de que finalizara el suministro garantizado y procedente de las balsas de la zona, así como de la desaladora de Granadilla".

La obra consistió en la construcción ex profeso de una estructura metálica que serviría como apoyo a los tubos, traídos desde Gran Canaria (aunque ya el presidente ha dado orden de acumular stock en Tenerife). Tras la colocación de ambos, mediante delicadas operaciones llevadas a cabo por una grúa de alto tonelaje, se produjo el asentamiento de las piezas, el anclaje de las mismas, así como la colocación de una caja de hormigón que impedirá la vibración que, se investiga, pudo ser el motivo de la rotura.

Una vez finalizado el montaje, este lunes, día 12, se produjo el inicio del llenado de la tubería a escasa presión para comprobar la inexistencia de filtraciones. Descartado este aspecto, ayer martes 13 se comenzó con el bombeo, de menor a mayor presión, hasta comprobar el excelente resultado de una obra hecha en tiempo absolutamente récord, y que ha sido motivo de felicitación directa del presidente insular y del consejero de Agricultura, a los trabajadores y trabajadoras, así como a las empresas contratadas.



AGRADECIMIENTO DE ASAGA

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) ha agradecido tanto al presidente como al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo el decreto de emergencia y la celeridad con la que la Corporación recién llegada ha ejecutado los trabajos de reposición de la tubería de abastecimiento de agua depurada. Asimismo, traslada este agradecimiento, por el esfuerzo realizado, a las empresas y a los trabajadores de Balten, Ferrovial, Soldecan, Grúas Bonny y Emalsa que han participado en esta actuación.

La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, muestra su satisfacción con la Corporación insular por haber cumplido su promesa de reparar esta infraestructura hidráulica de vital importancia, de la que depende la economía de miles de agricultores del sur de Tenerife, en un plazo máximo de diez días tal y como habían garantizado. "Esperemos que este tipo de incidencias no se repitan en el futuro pero, si ocurrieran, contamos con que se le dé la prioridad necesaria y se reparen con la misma rapidez que se ha hecho ahora", dijo.

Delgado recuerda que "la falta de precipitaciones de este año ha provocado que los embalses se encuentren entre el 40% y el 60% de su capacidad. Aunque no es una situación grave porque el periodo estival no ha llegado con temperaturas demasiado altas, aunque se esperan en los próximos días, cualquier alteración en el riego puedo suponer un perjuicio para los cultivos. Por fortuna, en esta ocasión el problema ha quedado resuelto a tiempo y no ha habido que lamentar daños".

Cabe recordar que esta tubería, que tiene 70 kilómetros de longitud hasta el sur, traslada actualmente 16.000 metros cúbicos diarios de agua regenerada hasta el embalse de Parque de la Reina (Valle San Lorenzo) aunque puede soportar una capacidad máxima de 20.000 metros cúbicos diarios. Esta obra, pionera en España, data de la década de los años 90 y con ella Canarias se situó a la vanguardia en el uso de la depuración para el abastecimiento de la agricultura.